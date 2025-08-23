Утюг больше не нужен: этот новый тренд вытесняет глажку из нашей жизни

Когда в 2013 году создатели "Монополии" убрали из игры фигурку в виде утюга, это выглядело как символический финал целой эпохи. Домашняя рутина, некогда обязательная для каждой семьи, постепенно уходит в прошлое.
Всё меньше людей держат под рукой гладильную доску, и немало тех, кто признаётся: они уже не помнят, когда в последний раз доставали утюг. Причина в том, что мир одежды и бытовой техники изменился, и появились способы обойтись без долгих и утомительных сеансов глажки.
Многие признают: работа с утюгом занимает слишком много времени и приносит больше раздражения, чем удовольствия. Но дело не только в настроении людей. Современная мода и технологии фактически свели на нет необходимость постоянного разглаживания складок.
Производители тканей создают новые материалы, которые практически не мнутся, а вещи из синтетики и смесовых волокон выглядят свежо даже после стирки. Параллельно изменился и сам стиль жизни: дресс-код в офисах стал проще, популярность спортивной одежды и привычка работать из дома сделали строгие костюмы и рубашки редкостью в повседневном гардеробе. Всё это вместе уменьшило спрос на идеально выглаженную одежду.
На смену утюгу пришли более быстрые и удобные решения. Карманные отпариватели стали настоящим хитом — компактные, доступные и простые в использовании, они убирают заломы и освежают ткань паром, уничтожая запахи и бактерии.
Другой вариант — специальные спреи для разглаживания. Их берут с собой в дорогу или держат на работе, чтобы освежить одежду за пару минут без электричества. Свою роль сыграли и бытовые лайфхаки: кто-то сбрызгивает вещь водой и разглаживает руками, кто-то запускает программу "против сминания" в сушилке.
Несмотря на разнообразие альтернатив, утюг окончательно не исчезнет. Он незаменим там, где требуется чёткая стрелка на брюках, идеальный вид скатерти или постельного белья. Да и в гостиницах чаще всего можно найти именно утюг, а не отпариватель.
Эксперты считают: даже если пользоваться им приходится редко, базовые навыки глажки пригодятся каждому. Ведь ничто не сравнится с тем эффектом, который производит идеально выглаженная белая рубашка или ровно застеленная постель.
Утю́г (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.
