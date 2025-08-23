Утюг больше не нужен: этот новый тренд вытесняет глажку из нашей жизни

На смену утюгу пришли более быстрые и удобные отпариватели

2:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда в 2013 году создатели "Монополии" убрали из игры фигурку в виде утюга, это выглядело как символический финал целой эпохи. Домашняя рутина, некогда обязательная для каждой семьи, постепенно уходит в прошлое.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уставшая женщина

Всё меньше людей держат под рукой гладильную доску, и немало тех, кто признаётся: они уже не помнят, когда в последний раз доставали утюг. Причина в том, что мир одежды и бытовой техники изменился, и появились способы обойтись без долгих и утомительных сеансов глажки.

Почему глажка теряет популярность

Многие признают: работа с утюгом занимает слишком много времени и приносит больше раздражения, чем удовольствия. Но дело не только в настроении людей. Современная мода и технологии фактически свели на нет необходимость постоянного разглаживания складок.

Производители тканей создают новые материалы, которые практически не мнутся, а вещи из синтетики и смесовых волокон выглядят свежо даже после стирки. Параллельно изменился и сам стиль жизни: дресс-код в офисах стал проще, популярность спортивной одежды и привычка работать из дома сделали строгие костюмы и рубашки редкостью в повседневном гардеробе. Всё это вместе уменьшило спрос на идеально выглаженную одежду.

Современные способы убрать складки

На смену утюгу пришли более быстрые и удобные решения. Карманные отпариватели стали настоящим хитом — компактные, доступные и простые в использовании, они убирают заломы и освежают ткань паром, уничтожая запахи и бактерии.

Другой вариант — специальные спреи для разглаживания. Их берут с собой в дорогу или держат на работе, чтобы освежить одежду за пару минут без электричества. Свою роль сыграли и бытовые лайфхаки: кто-то сбрызгивает вещь водой и разглаживает руками, кто-то запускает программу "против сминания" в сушилке.

Когда без утюга всё же не обойтись

Несмотря на разнообразие альтернатив, утюг окончательно не исчезнет. Он незаменим там, где требуется чёткая стрелка на брюках, идеальный вид скатерти или постельного белья. Да и в гостиницах чаще всего можно найти именно утюг, а не отпариватель.

Эксперты считают: даже если пользоваться им приходится редко, базовые навыки глажки пригодятся каждому. Ведь ничто не сравнится с тем эффектом, который производит идеально выглаженная белая рубашка или ровно застеленная постель.

Уточнения

Утю́г (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.

