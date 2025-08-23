Вы даже не догадываетесь: эти 10 вещей в вашем доме могут вспыхнуть в любой момент

Перегруженные удлинители могут представлять серьёзную опасность возгорания

Многие уверены, что пожары случаются только в экстремальных ситуациях — из-за поджога, грозы или катастрофической неисправности техники. Но реальность куда прозаичнее: зачастую огонь рождается из самых обыденных вещей, которыми мы пользуемся каждый день.

Фото: Self-photographed by Sylvain Pedneault, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пожарные тушат дом

Эксперты по безопасности напоминают, что внимательность и базовые меры предосторожности способны спасти не только имущество, но и жизнь.

Кухня — главный источник риска

Готовка, привычная и рутинная, способна превратиться в источник беды, если оставить сковороду без присмотра. Масло или жир при перегреве воспламеняются мгновенно, а огонь легко перебрасывается на мебель и текстиль.

Специалисты советуют не отходить от плиты во время приготовления и не хранить рядом с ней полотенца, бумагу или тряпки. На кухне обязательно должен быть огнетушитель.

Техника, которая не прощает халатности

Домашние приборы, выделяющие тепло, нередко становятся очагами пожаров. Особенно это касается сушильных машин: ворс, накапливающийся в фильтре и воздуховодах, при высокой температуре может вспыхнуть, словно сухая трава. Поэтому специалисты советуют чистить фильтр после каждого запуска и периодически проверять вентиляцию.

К подобным угрозам относится и обогреватель. Он удобен в холодное время года, но при неправильной эксплуатации становится крайне опасным. Ткани, пыль и волосы рядом с прибором могут загореться, поэтому его необходимо ставить на безопасном расстоянии и выключать при выходе из комнаты.

Электричество и перегрузка сети

Электропроводка — скрытая система, без которой невозможна современная жизнь, — тоже таит угрозу. Перегруженные розетки, удлинители, старые кабели и повреждённые розетки часто становятся причиной пожаров. Эксперты отмечают: если свет мигает или розетка изменила цвет, это повод срочно вызвать электрика.

Особую опасность несут удлинители, к которым подключают сразу несколько мощных устройств. Перегрев легко приводит к воспламенению. Решение простое: пользоваться качественными моделями с защитой от перегрузок и не оставлять технику включённой без надобности.

Огонь, который создаём сами

Многие любят атмосферу, которую дарят свечи. Но стоит лишь забыть их потушить или оставить рядом шторы — и уютный вечер может обернуться бедой.

Даже тлеющий фитиль способен снова загореться. То же самое касается курения: непогашенная сигарета в пепельнице или, что ещё хуже, в постели, — частая причина трагедий.

Опасные вещества и праздничные украшения

В доме всегда найдутся легковоспламеняющиеся жидкости — от бытовой химии до бензина для газонокосилки. Производители не зря размещают на упаковке яркие предупреждения: хранить такие продукты нужно в прохладном и защищённом месте, подальше от солнца и источников тепла.

Даже праздничное настроение может оказаться небезопасным. Елочные гирлянды и уличные огни при неправильном подключении или изношенных проводах легко становятся источником пожара. Специалисты советуют проверять провода, не прокладывать их под коврами и выключать иллюминацию, покидая дом.

Камины: романтика с риском

Домашний камин всегда ассоциируется с уютом, но и здесь не обойтись без осторожности. Использование химикатов для розжига или несвоевременная чистка дымохода приводят к накоплению креозота — вещества, которое горит с огромной силой.

Чтобы наслаждаться теплом без риска, нужно разжигать камин только сухими дровами и хотя бы раз в год вызывать специалистов для его обслуживания.

