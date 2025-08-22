Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников

Истории о бытовых находках часто кажутся забавными, пока не касаются реальных рисков. Так случилось с жителем Монпелье Мартином Дюпоном, который в буквальном смысле спас свою кухню от затопления, вооружившись… обычной столовой ложкой.
Когда вода начала стремительно подниматься в раковине, у него не было времени искать подходящие инструменты. В панике он схватил первое, что оказалось под рукой, и стал вычищать мусор из трубы. Вода ушла, квартира осталась цела. Казалось бы, находчивость сработала.
Эксперты уверяют: использование ложки или других случайных предметов способно повредить трубы, поцарапать покрытие сифона или протолкнуть засор глубже.
В итоге проблема может вернуться в более серьезной форме и потребовать дорогостоящего ремонта. Гораздо безопаснее воспользоваться вантузом, химическими средствами или сразу вызвать мастера, пишет amios.fr.
История Мартина разлетелась по соцсетям и вызвала полярные реакции. Одни хвалят смекалку, другие называют его поступок безответственным. Этот случай стал напоминанием о том, что в критической ситуации нужно уметь действовать, но важно знать границы импровизации.
Главная цель — не только остановить проблему здесь и сейчас, но и не создавать новых аварий на будущее.
