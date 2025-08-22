Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Chevrolet Suburban признан самым долгоживущим автомобильным шильдиком в мире
В Госдуме поддержали введение штрафов для теплоснабжающих организаций за срыв отопления
Росрыболовство: квоты на вылов сельди выросли
Поэт Ильичёв рассказал, что сын Юрия Антонова отказался от фамилии отца
От Кастелло до Сан-Карло: самые атмосферные места Турина в Италии
Лера Кудрявцева рассказала о сохранении семьи с Игорем Макаровым
Хранение еды в кастрюле в холодильнике: это негативно влияет на её вкус и ваше здоровье
В Австралии ищут метеорит размером с грейпфрут — Daily Mail
Ветеринары советуют обращаться к специалистам по поведению животных перед разлучением

Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников

Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
1:32
Недвижимость

Истории о бытовых находках часто кажутся забавными, пока не касаются реальных рисков. Так случилось с жителем Монпелье Мартином Дюпоном, который в буквальном смысле спас свою кухню от затопления, вооружившись… обычной столовой ложкой.

Засор в кухонной раковине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Засор в кухонной раковине

Когда вода начала стремительно подниматься в раковине, у него не было времени искать подходящие инструменты. В панике он схватил первое, что оказалось под рукой, и стал вычищать мусор из трубы. Вода ушла, квартира осталась цела. Казалось бы, находчивость сработала.

Почему сантехники против таких методов

Эксперты уверяют: использование ложки или других случайных предметов способно повредить трубы, поцарапать покрытие сифона или протолкнуть засор глубже.

В итоге проблема может вернуться в более серьезной форме и потребовать дорогостоящего ремонта. Гораздо безопаснее воспользоваться вантузом, химическими средствами или сразу вызвать мастера, пишет amios.fr.

Где проходит грань между изобретательностью и риском

История Мартина разлетелась по соцсетям и вызвала полярные реакции. Одни хвалят смекалку, другие называют его поступок безответственным. Этот случай стал напоминанием о том, что в критической ситуации нужно уметь действовать, но важно знать границы импровизации.

Главная цель — не только остановить проблему здесь и сейчас, но и не создавать новых аварий на будущее.

Уточнения

Ра́ковина для рво́ты (нем. Speibecken) — сантехническое оборудование, устанавливаемое в туалетах клубов и баров немецкоязычных стран. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Последние материалы
Chevrolet Suburban признан самым долгоживущим автомобильным шильдиком в мире
В Госдуме поддержали введение штрафов для теплоснабжающих организаций за срыв отопления
Росрыболовство: квоты на вылов сельди выросли
Поэт Ильичёв рассказал, что сын Юрия Антонова отказался от фамилии отца
От Кастелло до Сан-Карло: самые атмосферные места Турина в Италии
Лера Кудрявцева рассказала о сохранении семьи с Игорем Макаровым
Хранение еды в кастрюле в холодильнике: это негативно влияет на её вкус и ваше здоровье
В Австралии ищут метеорит размером с грейпфрут — Daily Mail
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Ветеринары советуют обращаться к специалистам по поведению животных перед разлучением
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.