Эта посуда стоила копейки в СССР, а теперь стала модным хитом

Посуда в стиле ретро сегодня снова оказалась на пике популярности
Недвижимость

Мода на декор циклична, и посуда в стиле ретро сегодня снова оказалась на пике популярности. Особенно это касается легендарных тарелок и стаканов Duralex, которые долгие годы стояли на кухнях наших бабушек. Их ценят за небьющийся материал, простоту дизайна и насыщенные цвета, которые сразу создают атмосферу уюта.

Тарелка из сервиза "Ленин", 1922 год
Фото: collection.cooperhewitt. org by Made by Dulevo Porcelain Factory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тарелка из сервиза "Ленин", 1922 год

Интерес к этим вещам вспыхнул с новой силой после объявления о закрытии французской фабрики бренда в 2020 году. Молодёжь — миллениалы и поколение Z — буквально охотится за такими предметами, превращая сервировку в модный ритуал и способ подчеркнуть индивидуальность.

Найти винтажные наборы Duralex можно в комиссионках, на онлайн-площадках вроде Amazon и El Corte Inglés или в антикварных лавках. Средняя цена за комплект из шести предметов составляет около 50 евро, а иногда и выше, в зависимости от редкости цвета и состояния.

Тем, кто не готов тратить время на поиски аутентичных экземпляров, доступны современные переиздания. Их легко вписать в повседневную жизнь: они идеально подходят для летних застолий, наполняя блюда цветом и лёгким винтажным шармом, пишет harpersbazaar.gr.

Эта посуда прекрасно комбинируется с однотонными скатертями и салфетками из натуральных тканей, а также с современной керамикой. Благодаря своей универсальности Duralex легко становится связующим звеном между прошлым и настоящим, позволяя создать стильный и уютный стол без лишних усилий.

Уточнения

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
