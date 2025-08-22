Заметили одного из этих насекомых в доме? Вы должны срочно позвонить в службу по борьбе с вредителями

Если заметили дома тараканов или клопов — сразу звоните в службу дезинсекции

Если вы заметили в доме тараканов, термитов или постельных клопов, это сигнал для немедленного вызова службы дезинсекции. Эти насекомые не просто создают дискомфорт, но и несут реальные риски: тараканы распространяют патогены и вызывают аллергию, термиты разрушают древесину и конструкции, а клопы становятся причиной болезненных укусов и ночных мучений.

Опасность кроется в том, что заражение развивается скрытно. Термиты способны годами разрушать балки и мебель, пока хозяева не услышат подозрительные звуки или не заметят древесную пыль. Тараканы селятся в труднодоступных влажных уголках и быстро размножаются, а несколько случайно занесённых клопов могут за короткое время превратиться в полноценную колонию.

Не менее тревожны и другие виды. Блохи и клещи угрожают здоровью домашних животных и людей, переносят инфекции и вызывают аллергические реакции. Комары некоторых видов являются носителями опасных вирусов, а муравьи-плотники способны портить деревянные конструкции и продукты.

Определить, что настало время звать специалистов, помогают признаки: частое появление живых насекомых, помет на кухне или вдоль плинтусов, подозрительные звуки внутри стен, древесная крошка и поврежденные поверхности. Самостоятельные методы редко дают результат, а промедление приводит к расширению колоний и удорожанию последующего устранения, пишет nonsolopannolini.it.

Профессиональные службы не просто уничтожают насекомых, но и устраняют причины их появления. Современные методы включают безопасные инсектициды, умные ловушки и точечную обработку, исключающую вред для детей и домашних животных. Кроме того, специалисты подскажут, как предотвратить повторное заражение: устранить источники влаги, закрыть щели и трещины, установить москитные сетки и поддерживать порядок в кухне и кладовых.

Чем раньше будет проведена обработка, тем выше шанс избежать непоправимого ущерба. Игнорировать этих вредителей опасно — они угрожают не только вашему дому, но и здоровью всей семьи.

