Чем чище, тем больше вреда? Средство для мытья посуды может испортить эти 5 вещей

Кажется, что универсальнее жидкости для мытья посуды нет ничего: пролилось, прилипло, запачкалось — потянулись за привычным флаконом. Но именно это средство, на первый взгляд безобидное, способно испортить некоторые вещи в доме. Иногда результатом будет не блеск, а повреждения, с которыми потом трудно справиться.
Да, жидкость легко убирает жир и грязь, но вместе с ними исчезают и натуральные масла, защищающие дерево. Поверхность тускнеет, сохнет, трескается, а со временем даже меняет цвет.
Казалось бы, почему бы не заменить порошок? Но пены от средства для посуды в разы больше, чем способна выдержать техника. Риск — от затопленной ванной до поломки агрегата. Плюс мыло плохо выполаскивается, и одежда остаётся с разводами.
Здесь та же проблема — пена. Машина просто не рассчитана на её объём. Профессиональные таблетки и гели специально созданы для работы с давлением воды и форсунками. А если закончилось средство — лучше вымойте тарелки руками, чем экспериментируйте.
Жидкость для посуды оставляет в ворсе мыльные следы, которые словно магнитом притягивают новую грязь. В итоге пятна не исчезают, а становятся ещё заметнее.
Да, жирные пятна средство удаляет, но вместе с этим разъедает натуральные жиры кожи. В итоге поверхность сохнет, грубеет и трескается. А восстановить мягкость и блеск бывает почти невозможно.
Средство для посуды — незаменимый помощник, но только на кухне. Всё остальное требует более деликатного подхода.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.