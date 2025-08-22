Чем чище, тем больше вреда? Средство для мытья посуды может испортить эти 5 вещей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жидкость для мытья посуды портит ковры, кожаную обивку и бытовые приборы
1:50
Недвижимость

Кажется, что универсальнее жидкости для мытья посуды нет ничего: пролилось, прилипло, запачкалось — потянулись за привычным флаконом. Но именно это средство, на первый взгляд безобидное, способно испортить некоторые вещи в доме. Иногда результатом будет не блеск, а повреждения, с которыми потом трудно справиться.

Чистка вещей с помощью средства для мытья посуды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка вещей с помощью средства для мытья посуды

Деревянная мебель

Да, жидкость легко убирает жир и грязь, но вместе с ними исчезают и натуральные масла, защищающие дерево. Поверхность тускнеет, сохнет, трескается, а со временем даже меняет цвет.

Стиральная машина

Казалось бы, почему бы не заменить порошок? Но пены от средства для посуды в разы больше, чем способна выдержать техника. Риск — от затопленной ванной до поломки агрегата. Плюс мыло плохо выполаскивается, и одежда остаётся с разводами.

Посудомоечная машина

Здесь та же проблема — пена. Машина просто не рассчитана на её объём. Профессиональные таблетки и гели специально созданы для работы с давлением воды и форсунками. А если закончилось средство — лучше вымойте тарелки руками, чем экспериментируйте.

Ковры

Жидкость для посуды оставляет в ворсе мыльные следы, которые словно магнитом притягивают новую грязь. В итоге пятна не исчезают, а становятся ещё заметнее.

Кожаная обивка

Да, жирные пятна средство удаляет, но вместе с этим разъедает натуральные жиры кожи. В итоге поверхность сохнет, грубеет и трескается. А восстановить мягкость и блеск бывает почти невозможно.

Вывод

Средство для посуды — незаменимый помощник, но только на кухне. Всё остальное требует более деликатного подхода.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

