Если вы живёте в этом городе и вас ограбят — вора никогда не поймают

В Праге только один из десяти грабителей домов оказывается задержанным

Жить в Праге престижно и удобно, но есть нюанс, о котором редко говорят открыто. Если вашу квартиру или дом ограбят, вероятность найти преступника почти нулевая.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мужчина в балаклаве

По официальной статистике, лишь один вор из десяти в столице оказывается задержанным. В 2024 году здесь зарегистрировали 731 кражу со взломом, и подавляющее большинство так и остались без раскрытия.

Для сравнения: в среднем по Чехии полиция раскрывает около четверти таких дел. Но в Праге раскрываемость едва дотягивает до 10%. Проще говоря, девять из десяти жертв так и не узнают, кто их ограбил, не увидят возвращённых вещей и не дождутся справедливости.

Особенно уязвимыми остаются квартиры на первых этажах и дома без дополнительной защиты. Даже многоквартирные комплексы с домофонами и камерами не всегда спасают: достаточно открытого окна для проветривания или ключа под ковриком, чтобы опытный вор получил свободный доступ. А когда он попадает внутрь, времени у него предостаточно — в шумной столице далеко не всегда найдётся свидетель.

Что же делать жителям Праги?

Единственный реальный выход — брать безопасность в собственные руки. Полагаться на полицию не приходится, поэтому профилактика становится главным инструментом. Бронированные двери, запираемые оконные ручки, наружное освещение с датчиком движения, таймеры, включающие свет и телевизор в ваше отсутствие, видеокамеры или хотя бы их муляжи — всё это снижает риск стать жертвой.

Даже простые меры вроде договорённости с соседями о сборе почты или закрытых вечером штор могут сыграть большую роль.

Факт остаётся фактом: в Праге жить удобно, но если речь идёт о кражах со взломом, надеяться на государство не стоит. Спокойствие и безопасность целиком зависят от того, насколько серьёзно вы подготовились заранее.

