Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренеры объясняют: частое использование пояса ослабляет мышцы живота
НАФИ: россиян при выборе жилья привлекают развитая инфраструктура и транспортная доступность
Суд в Москве запретил мем из фильма Большой куш с фразой о цыганах
Отстоянная вода с лимонной кислотой улучшает здоровье комнатных растений
Авиакомпании манипулируют ценами: эксперт раскрывает секреты выгодной покупки
В небе над Омском появилось уникальное явление после запуска Союза
Кошки умываются после ласки, чтобы убрать чужой запах с шерсти, объясняют ветеринары
Дешёвая обувь влияет на осанку и позвоночник — предупреждение врачей
Автоспециалисты предупредили, что нерегулярная мойка приводит к коррозии кузова

Если вы живёте в этом городе и вас ограбят — вора никогда не поймают

В Праге только один из десяти грабителей домов оказывается задержанным
2:03
Недвижимость

Жить в Праге престижно и удобно, но есть нюанс, о котором редко говорят открыто. Если вашу квартиру или дом ограбят, вероятность найти преступника почти нулевая.

Мужчина в балаклаве
Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мужчина в балаклаве

По официальной статистике, лишь один вор из десяти в столице оказывается задержанным. В 2024 году здесь зарегистрировали 731 кражу со взломом, и подавляющее большинство так и остались без раскрытия.

Для сравнения: в среднем по Чехии полиция раскрывает около четверти таких дел. Но в Праге раскрываемость едва дотягивает до 10%. Проще говоря, девять из десяти жертв так и не узнают, кто их ограбил, не увидят возвращённых вещей и не дождутся справедливости.

Особенно уязвимыми остаются квартиры на первых этажах и дома без дополнительной защиты. Даже многоквартирные комплексы с домофонами и камерами не всегда спасают: достаточно открытого окна для проветривания или ключа под ковриком, чтобы опытный вор получил свободный доступ. А когда он попадает внутрь, времени у него предостаточно — в шумной столице далеко не всегда найдётся свидетель.

Что же делать жителям Праги?

Единственный реальный выход — брать безопасность в собственные руки. Полагаться на полицию не приходится, поэтому профилактика становится главным инструментом. Бронированные двери, запираемые оконные ручки, наружное освещение с датчиком движения, таймеры, включающие свет и телевизор в ваше отсутствие, видеокамеры или хотя бы их муляжи — всё это снижает риск стать жертвой.

Даже простые меры вроде договорённости с соседями о сборе почты или закрытых вечером штор могут сыграть большую роль.

Факт остаётся фактом: в Праге жить удобно, но если речь идёт о кражах со взломом, надеяться на государство не стоит. Спокойствие и безопасность целиком зависят от того, насколько серьёзно вы подготовились заранее.

Уточнения

Пра́га (чеш. Praha [ˈpraɦa]) — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов
Домашние животные
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов Аудио 
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Последние материалы
Кошки умываются после ласки, чтобы убрать чужой запах с шерсти, объясняют ветеринары
Дешёвая обувь влияет на осанку и позвоночник — предупреждение врачей
В Праге только один из десяти грабителей домов оказывается задержанным
Автоспециалисты предупредили, что нерегулярная мойка приводит к коррозии кузова
Доктор Инго Фробозе: пот во время тренировки не является показателем сжигания жира
Аврора Киба вернулась из Лондона в Москву, чтобы быть ближе к Григорию Лепсу
Как работают ментоловые блески для губ: мгновенный объём и ухаживающий эффект
Легкие и воздушные булочки: лимонная газировка делает тыквенные булочки пышными
Сыну Сергея Бодрова не хватило средств для выкупа легендарного внедорожника отца
Дерматолог: экзема даёт сухие чешуйчатые пятна, а крапивница — приподнятые папулы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.