Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сыну Сергея Бодрова не хватило средств для выкупа легендарного внедорожника отца
Дерматолог: экзема даёт сухие чешуйчатые пятна, а крапивница — приподнятые папулы
Эксперты: приучение к унитазу противоречит инстинктам кошки и вызывает стресс
Томатно‑хреновая приправа без термообработки — пошаговый рецепт
Кончаловский назвал фильмы и детей главным наследием в интервью дочери
New York Post: остров Пикс с богатой историей и вкусной кухней предлагает бюджетный отдых
Прилетевшая из космоса: астрономы подтвердили кометное происхождение земной воды
ФАС: цены на железнодорожные билеты в России выросли летом 2025 года на 20%
Хлорофилловая вода: плюсы и минусы для вашей кожи

Секрет идеальной мягкости полотенец: работает лучше любого кондиционера

Вернуть полотенцам пушистость и мягкость помогут уксус и сода
1:38
Недвижимость

Помните то ощущение, когда новое полотенце мягко обнимает кожу и кажется пушистым, как шерстка котёнка? А потом проходит несколько стирок — и вместо нежности вас встречает жёсткая "наждачка".

Стопка чистых полотенец
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопка чистых полотенец

Знакомо? Но это не приговор: вернуть бархатистую мягкость можно без магазинного кондиционера. Более того, именно он чаще всего делает полотенца грубыми.

Почему полотенца становятся жёсткими

Со временем в ворсе накапливаются невидимые глазу отложения — остатки порошка, кондиционера и минералов из воды. Они склеивают петли ткани, мешают полотенцам впитывать влагу и делают их неприятными на ощупь.

И если вы считали, что кондиционер спасает ситуацию, то это ошибка: он лишь добавляет новые слои отложений.

Уксус против жёсткости

Первый шаг к спасению — стирка с уксусом.

  • Загрузите полотенца в машинку.
  • Включите режим с максимально высокой температурой, которую допускает ткань.
  • Вместо порошка налейте в отсек два стакана белого уксуса.

Кислота растворит всё лишнее: порошок, кондиционер, минералы. Запах уксуса после стирки не остаётся.

Сода для мягкости

На втором этапе в ход идёт пищевая сода.

  • Сразу после цикла с уксусом запустите стирку ещё раз.
  • В отсек для порошка насыпьте полстакана соды.
  • Порошок и кондиционер добавлять не нужно.

Сода нейтрализует остатки кислоты, смягчает волокна и возвращает полотенцам пушистость.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Последние материалы
Дерматолог: экзема даёт сухие чешуйчатые пятна, а крапивница — приподнятые папулы
Эксперты: приучение к унитазу противоречит инстинктам кошки и вызывает стресс
Томатно‑хреновая приправа без термообработки — пошаговый рецепт
Кончаловский назвал фильмы и детей главным наследием в интервью дочери
New York Post: остров Пикс с богатой историей и вкусной кухней предлагает бюджетный отдых
Прилетевшая из космоса: астрономы подтвердили кометное происхождение земной воды
Вернуть полотенцам пушистость и мягкость помогут уксус и сода
ФАС: цены на железнодорожные билеты в России выросли летом 2025 года на 20%
Хлорофилловая вода: плюсы и минусы для вашей кожи
Татьяна Буланова не собирается закрывать свой ресторан, несмотря на долги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.