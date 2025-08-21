Секрет идеальной мягкости полотенец: работает лучше любого кондиционера

Помните то ощущение, когда новое полотенце мягко обнимает кожу и кажется пушистым, как шерстка котёнка? А потом проходит несколько стирок — и вместо нежности вас встречает жёсткая "наждачка".
Знакомо? Но это не приговор: вернуть бархатистую мягкость можно без магазинного кондиционера. Более того, именно он чаще всего делает полотенца грубыми.
Со временем в ворсе накапливаются невидимые глазу отложения — остатки порошка, кондиционера и минералов из воды. Они склеивают петли ткани, мешают полотенцам впитывать влагу и делают их неприятными на ощупь.
И если вы считали, что кондиционер спасает ситуацию, то это ошибка: он лишь добавляет новые слои отложений.
Первый шаг к спасению — стирка с уксусом.
Кислота растворит всё лишнее: порошок, кондиционер, минералы. Запах уксуса после стирки не остаётся.
На втором этапе в ход идёт пищевая сода.
Сода нейтрализует остатки кислоты, смягчает волокна и возвращает полотенцам пушистость.
