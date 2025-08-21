Секрет идеальной мягкости полотенец: работает лучше любого кондиционера

Вернуть полотенцам пушистость и мягкость помогут уксус и сода

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Помните то ощущение, когда новое полотенце мягко обнимает кожу и кажется пушистым, как шерстка котёнка? А потом проходит несколько стирок — и вместо нежности вас встречает жёсткая "наждачка".

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопка чистых полотенец

Знакомо? Но это не приговор: вернуть бархатистую мягкость можно без магазинного кондиционера. Более того, именно он чаще всего делает полотенца грубыми.

Почему полотенца становятся жёсткими

Со временем в ворсе накапливаются невидимые глазу отложения — остатки порошка, кондиционера и минералов из воды. Они склеивают петли ткани, мешают полотенцам впитывать влагу и делают их неприятными на ощупь.

И если вы считали, что кондиционер спасает ситуацию, то это ошибка: он лишь добавляет новые слои отложений.

Уксус против жёсткости

Первый шаг к спасению — стирка с уксусом.

Загрузите полотенца в машинку.

Включите режим с максимально высокой температурой, которую допускает ткань.

Вместо порошка налейте в отсек два стакана белого уксуса.

Кислота растворит всё лишнее: порошок, кондиционер, минералы. Запах уксуса после стирки не остаётся.

Сода для мягкости

На втором этапе в ход идёт пищевая сода.

Сразу после цикла с уксусом запустите стирку ещё раз.

В отсек для порошка насыпьте полстакана соды.

Порошок и кондиционер добавлять не нужно.

Сода нейтрализует остатки кислоты, смягчает волокна и возвращает полотенцам пушистость.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.