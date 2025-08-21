Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Лето подходит к концу, но вместе с теплом в дома возвращаются и назойливые мухи. Эти насекомые не только раздражают, но и могут переносить бактерии, вирусы и грибки. Стоит им попасть в мусорное ведро или на тарелку с едой, и ситуация становится крайне неприятной.

Муха-плодожорка полосатая
Фото: commons.wikimedia.org by Vicki Nunn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Муха-плодожорка полосатая

Однако есть простой способ защитить дом — и нужное средство уже лежит у вас на кухне.

Почему важно не допускать мух в дом

Мухи опасны не меньше, чем неприятны. Они легко разносят инфекции, а их контакт с пищей делает обед или ужин небезопасным. Чтобы уменьшить риск появления насекомых, важно соблюдать простые правила:

  • регулярно выносить мусор, особенно летом;
  • не оставлять остатки еды на столе, а хранить их в холодильнике;
  • поддерживать свежий воздух и не допускать сырости.

Эти меры снижают вероятность того, что жильё станет "курортом" для непрошеных гостей.

Натуральный репеллент прямо в шкафу

Чтобы избавиться от мух без химии, достаточно заглянуть в свой шкаф со специями. Две простые приправы действуют как мощный барьер:

  • корица — перебивает запахи еды и мусора;
  • кайенский перец — имеет резкий аромат, раздражающий мух, из-за чего они избегают таких мест.

Если смешать их и слегка рассыпать по поверхности, получится безопасное, но эффективное средство. Оно не вредит людям и животным, но создаёт невидимый барьер, который заставляет мух искать другое место.

Уточнения

Муха — насекомое отряда двукрылых.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
