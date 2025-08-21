Достаньте эту специю из шкафа — и мухи больше не вернутся в ваш дом

Лето подходит к концу, но вместе с теплом в дома возвращаются и назойливые мухи. Эти насекомые не только раздражают, но и могут переносить бактерии, вирусы и грибки. Стоит им попасть в мусорное ведро или на тарелку с едой, и ситуация становится крайне неприятной.
Однако есть простой способ защитить дом — и нужное средство уже лежит у вас на кухне.
Мухи опасны не меньше, чем неприятны. Они легко разносят инфекции, а их контакт с пищей делает обед или ужин небезопасным. Чтобы уменьшить риск появления насекомых, важно соблюдать простые правила:
Эти меры снижают вероятность того, что жильё станет "курортом" для непрошеных гостей.
Чтобы избавиться от мух без химии, достаточно заглянуть в свой шкаф со специями. Две простые приправы действуют как мощный барьер:
Если смешать их и слегка рассыпать по поверхности, получится безопасное, но эффективное средство. Оно не вредит людям и животным, но создаёт невидимый барьер, который заставляет мух искать другое место.
Муха — насекомое отряда двукрылых.
