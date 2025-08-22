Мрачные стены превращаются в солнце: простые приёмы делают комнату неузнаваемой

Эксперты по интерьеру: зеркало напротив окна помогает увеличить свет в комнате

2:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже самая темная комната может стать светлой и уютной — без перепланировки и дополнительных окон. Достаточно знать несколько хитростей, которые работают безотказно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Светлая гостиная

Осветлите фон

Чем больше светлых поверхностей — тем просторнее и ярче кажется комната. Стены, потолок и пол лучше делать в светлых тонах. Белоснежный цвет — не обязательный вариант, подойдут любые пастельные оттенки. Главное — оставить светлой стену напротив окна и не загромождать её темной мебелью или картинами.

Солнечные оттенки вместо белых стен

В серые дни белая комната способна выглядеть уныло. Желтая палитра и близкие к ней тона в отделке или текстиле помогут создать эффект постоянного солнца. Атмосфера станет теплее, даже когда за окном пасмурно.

Глянец и блеск

Глянцевые и зеркальные поверхности отлично рассеивают свет. Подойдут натяжные потолки, мебель с полированными фасадами, элементы из металла и даже фольгированные конструкции. Чем больше блеска, тем ярче и просторнее пространство.

Зеркала — проверенный трюк

Повесьте зеркало напротив окна — оно удвоит количество света в комнате и визуально расширит пространство. Этот приём работает абсолютно в любой комнате.

Прозрачные перегородки

Если в квартире свободная планировка, не закрывайте свет глухими стенами. Стеклянные перегородки или раздвижные двери позволят сохранить воздух и свет.

"Растворяющаяся" мебель

Стеклянные столы, прозрачные пластиковые стулья или лёгкие конструкции словно исчезают в пространстве, не мешая свету проходить дальше.

Избавьтесь от тёмных вещей

Массивная тёмная мебель "съедает" свет. Лучше подбирать шкафы, кровати и диваны в светлых и пастельных оттенках. Интерьер при этом не обязательно должен быть стерильным — можно добавить яркие акценты.

Минимум штор

Небольшие окна лучше оставить вовсе без занавесок. А если приватность всё же нужна, используйте лёгкую органзу от потолка до пола — она создаст эффект большого окна и красиво рассеивает свет.

"Солнечные зайчики"

Хрусталь, люстры с подвесками, декоративные бусины и зеркальные элементы наполнят комнату игрой света и переливами.

Чистые окна

Самый простой, но часто забытый шаг: помойте окна. Чистое стекло впускает больше света — и комната моментально меняется.

Правильные цвета, зеркала, прозрачные материалы и минимум тёмных деталей способны превратить даже северную комнату в светлое и просторное пространство без капитального ремонта.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.