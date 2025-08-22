Пастель перестаёт быть скучной: один штрих превращает интерьер в живое пространство

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:13
Недвижимость

Кажется, что бежевый интерьер — это про спокойствие и нейтральность. Но что делать, если хочется чуть больше жизни и акцентов, не разрушая общей гармонии? Секрет прост: правильно выбранный цвет способен оживить пространство даже в самых мягких тонах.

Пастельная гостиная с яркими акцентами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пастельная гостиная с яркими акцентами

Сначала — колористика

На этапе проектирования важно обсудить с заказчиком или решить для себя: какой именно объем цвета допустим.

  • Небольшие деликатные акценты.
  • Средний вариант — заметные, но ненавязчивые элементы.
  • Крупные заполнения — стены, мебель или ковры.

Так вы заранее определите уровень "смелости" будущего интерьера.

Минимальные акценты

Хотите добавить совсем немного цвета? Отлично! Используйте аксессуары: шторы, подушки, вазы. Можно взять один оттенок или несколько близких по тону. Если этого мало, помогут картины или паспарту яркого цвета. Иногда достаточно и тонкой детали — например, одной красной линии, чтобы оживить пространство.

Средний вариант

Иногда любимый цвет нравится, но "покрасить всю гостиную в зеленый" — слишком радикально. Тогда можно включить его через мебель с принтом или разные текстуры. Цвет будет ощущаться, но не станет доминировать.

Цвет вокруг нас

Стоит помнить: цветом обладают и естественные материалы — дерево, металл, камень. Из них можно выстроить целую палитру. Например, деревянный паркет дополнить мебелью в том же тоне, подобрать текстиль — и интерьер уже "играет".

Крупные цветовые пятна

Если решились на более смелый шаг, используйте стены или крупные предметы. Прием: выкрасить в контраст одну стену, которая не всегда в поле зрения (например, за диваном или кроватью). Цвет будет создавать настроение, но не перегружать комнату.

Нестандартные решения

Можно пойти дальше: покрасить дверные полотна и откосы, оформить плинтусы и карнизы в яркий тон, добавить рисунок на пол. Главное — понимать, что именно вы хотите видеть в итоге и держать единый замысел.

Уточнения

Принт (или печать, орнамент; от англ. Print - печать) — печать текста и изображений (рисунок, или фотография), нанесённое определённым способом на бумагу, ткань (прямая печать на ткани, термотрансфер) или другую поверхность.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
