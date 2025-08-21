Закуски с привкусом грусти: как тараканы и постельные клопы могут испортить ваше жизнь

Случайная муха в доме — не проблема. Но есть виды, которые могут серьёзно навредить здоровью и даже разрушить жильё. Их появление — сигнал к немедленному вызову специалистов.
Признаки серьёзного заражения: регулярное появление насекомых, следы помёта, подозрительные шумы в стенах, древесная пыль или хрупкие поверхности. В этих случаях профессиональная обработка — единственный надёжный вариант.
Эксперты не просто уничтожают вредителей, но и предотвращают их возвращение. Методы подбираются под конкретный вид: тараканы, термиты или клопы требуют разного подхода.
Современные средства безопасны для людей и животных, а регулярные осмотры помогают вовремя остановить заражение.
Терми́ты или белые муравьи (лат. Isoptera), — инфраотряд общественных насекомых с неполным превращением, входящий в отряд таракановые. Несмотря на название "белые муравьи", не являются муравьями, хотя во многом и схожи с ними по образу жизни.
Посте́льный клоп также дива́нный клоп (лат. Cimex lectularius в средних широтах и лат. Cimex hemipterus в тропиках) — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое. Является эктопаразитом человека и теплокровных животных — питается их кровью.
