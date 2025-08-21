Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Закуски с привкусом грусти: как тараканы и постельные клопы могут испортить ваше жизнь

Тихие разрушители: вредители, которые могут превратить дом в опасную ловушку
1:51
Недвижимость

Случайная муха в доме — не проблема. Но есть виды, которые могут серьёзно навредить здоровью и даже разрушить жильё. Их появление — сигнал к немедленному вызову специалистов.

Тараканы на кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тараканы на кухне

Опасные жильцы

  • Тараканы: устойчивы к любым "домашним" методам и быстро размножаются. Загрязняют еду, разносят бактерии и аллергены.
  • Термиты: незаметно разрушают балки, мебель и паркет. Даже лёгкий треск в дереве — повод срочно обращаться к профессионалам.
  • Постельные клопы: маленькая колония за считанные недели превращается в катастрофу.
  • Их укусы вызывают зуд и воспаления.
  • Муравьи-плотники: способны испортить деревянные конструкции и продукты.
  • Блохи и клещи: переносят болезни, вызывают аллергические реакции.
  • Комары: отдельные виды могут быть переносчиками опасных вирусов.

Чем грозит заражение

  • Порча продуктов и распространение бактерий.
  • Аллергии и укусы, опасные для детей и животных.
  • Структурные повреждения дома, часто скрытые и необратимые.

Когда пора звать специалистов

Признаки серьёзного заражения: регулярное появление насекомых, следы помёта, подозрительные шумы в стенах, древесная пыль или хрупкие поверхности. В этих случаях профессиональная обработка — единственный надёжный вариант.

Почему важна профилактика

Эксперты не просто уничтожают вредителей, но и предотвращают их возвращение. Методы подбираются под конкретный вид: тараканы, термиты или клопы требуют разного подхода.

Современные средства безопасны для людей и животных, а регулярные осмотры помогают вовремя остановить заражение.

Уточнения

Терми́ты или белые муравьи (лат. Isoptera), — инфраотряд общественных насекомых с неполным превращением, входящий в отряд таракановые. Несмотря на название "белые муравьи", не являются муравьями, хотя во многом и схожи с ними по образу жизни.

Посте́льный клоп также дива́нный клоп (лат. Cimex lectularius в средних широтах и лат. Cimex hemipterus в тропиках) — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое. Является эктопаразитом человека и теплокровных животных — питается их кровью.

