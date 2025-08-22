Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Детям не нужен мир великанов: высокие потолки могут вредить — и вот почему

2:44
Недвижимость

Кажется, что простор и высота — всегда плюс. Но дизайнеры знают: бывают случаи, когда потолки лучше… опустить. И дело вовсе не только в красоте интерьера.

Низкий потолок в спальне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Низкий потолок в спальне

Соразмерность важнее метража

Хорошие пропорции — главный закон гармонии. Если комната больше 30 кв. м, ей нужны потолки от 2,8 м и выше. А вот маленькая квартира с потолками под 3,5 м выглядит нелепо и "висящей". В этом случае разумнее опустить потолок или устроить антресоль, добавив полезной площади.

Совет: не делайте слишком просторные комнаты при низких потолках — это всегда нарушает баланс.

"Ранг" помещений

Не все комнаты равны:

  • парадные (гостиная, столовая, холл) требуют высоты и торжественности;
  • личные (спальни, детские) можно сделать камернее;
  • подсобные (кухня, санузлы, коридоры, кладовые) лучше оставить с более низкими потолками;
  • кухня, по архитектурным канонам, всегда считалась подсобным помещением. Даже в открытой планировке лучше отделять её понижением потолка или порталом.

Эргономика и удобство

Хранение под самым потолком редко оправдано: вещи там быстро забываются. Оптимальная высота шкафов — та, до которой можно дотянуться, встав на табурет. Всё выше — мёртвое пространство.

Коммуникации без боли

Подсобные помещения идеально подходят для скрытой проводки. Именно здесь удобно спрятать кондиционерные трассы и кабели, не загромождая парадные комнаты многоуровневыми потолками.

Психология пространства

В ванной и так мало места, и высокий потолок только усугубляет ощущение "колодца". Здесь лучше сделать потолок ниже — это создаёт чувство защищённости.

Спальня-кокон

В небольшой спальне потолок лучше зрительно опустить: покрасить в цвет стен или оклеить обоями. Это создаёт камерное ощущение уюта. Многие сомневаются, но потом благодарят за атмосферу защищённости.

Детские и мир великанов

Для ребёнка взрослый мир и так кажется слишком большим. Высокие потолки в детской неуместны. А если квартира с потолками от 3 м — отличное решение сделать антресоли: и пропорции поправите, и получите дополнительное пространство для игр.

Высокие потолки — не всегда роскошь. Иногда именно их понижение превращает квартиру в уютное и гармоничное пространство, где всё продумано до мелочей.

Уточнения

Антресо́ль (фр. entresol) — верхний миниэтаж, встроенный в объём основного этажа в особняках и усадебных домах XVIII века и первой половины XIX века.

Автор Сергей Суслов

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
