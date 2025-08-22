Детям не нужен мир великанов: высокие потолки могут вредить — и вот почему

Кажется, что простор и высота — всегда плюс. Но дизайнеры знают: бывают случаи, когда потолки лучше… опустить. И дело вовсе не только в красоте интерьера.
Хорошие пропорции — главный закон гармонии. Если комната больше 30 кв. м, ей нужны потолки от 2,8 м и выше. А вот маленькая квартира с потолками под 3,5 м выглядит нелепо и "висящей". В этом случае разумнее опустить потолок или устроить антресоль, добавив полезной площади.
Совет: не делайте слишком просторные комнаты при низких потолках — это всегда нарушает баланс.
Не все комнаты равны:
Хранение под самым потолком редко оправдано: вещи там быстро забываются. Оптимальная высота шкафов — та, до которой можно дотянуться, встав на табурет. Всё выше — мёртвое пространство.
Подсобные помещения идеально подходят для скрытой проводки. Именно здесь удобно спрятать кондиционерные трассы и кабели, не загромождая парадные комнаты многоуровневыми потолками.
В ванной и так мало места, и высокий потолок только усугубляет ощущение "колодца". Здесь лучше сделать потолок ниже — это создаёт чувство защищённости.
В небольшой спальне потолок лучше зрительно опустить: покрасить в цвет стен или оклеить обоями. Это создаёт камерное ощущение уюта. Многие сомневаются, но потом благодарят за атмосферу защищённости.
Для ребёнка взрослый мир и так кажется слишком большим. Высокие потолки в детской неуместны. А если квартира с потолками от 3 м — отличное решение сделать антресоли: и пропорции поправите, и получите дополнительное пространство для игр.
Высокие потолки — не всегда роскошь. Иногда именно их понижение превращает квартиру в уютное и гармоничное пространство, где всё продумано до мелочей.
Антресо́ль (фр. entresol) — верхний миниэтаж, встроенный в объём основного этажа в особняках и усадебных домах XVIII века и первой половины XIX века.
