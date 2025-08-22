Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Киви снижает уровень триглицеридов и поддерживает работу пищеварения
Скрытые деревни и панорамы озера Комо: откройте для себя Sentiero del Viandante
В 1980 году в Луизиане озеро Пенье провалилось в соляную шахту, образовав воронку
Укроп, петрушка и свекла ухудшают вкус и рост моркови
Взрослая лягушка охотится ночью и защищает участок от вредителей — биологи
Избавиться от боли в спине поможет лёгкая растяжка
Кулинары рассказали, как сыр и морковь по-корейски улучшают крабовый салат
Reuters: США возобновили импорт нефти из Венесуэлы после выдачи лицензии Chevron
Упавший со ступенек во время концерта Киркоров заверил, что с ним всё в порядке

Утро превращается в полосу препятствий? Вот как дом заставляет нас опаздывать

Эксперты назвали бытовые причины опозданий из-за домашних дел
2:20
Недвижимость

Иногда виновата вовсе не лень, а наш дом. Он словно специально подкидывает мелкие дела и ловушки, из-за которых мы выбегаем на улицу позже, чем планировали. Но выход есть — и он проще, чем кажется.

Утро без спешки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утро без спешки

Продумайте одежду заранее

Не оставляйте утренние эксперименты со стилем на последние минуты. Решите вечером, что наденете завтра. Лучше сразу погладить и повесить вещи на видное место. Если в шкафу используете принцип "капсул" — готовые комплекты будут под рукой, и вы сэкономите время.

Смотрим прогноз погоды

Сезонные перемены часто застигнут врасплох: вечером снег, утром лужи и солнце. Чтобы не искать в спешке сапоги или куртку, проверяйте прогноз с вечера и готовьте подходящую одежду.

Завтрак без спешки

Утро становится легче, если заранее зарядить гаджеты, собрать сумку, проверить кошелёк и приготовить завтрак. Отличный помощник — мультиварка с отложенным стартом: каша сама встретит вас горячей.

Не отвлекайтесь

Главная цель утром — выйти из дома вовремя. Поэтому телевизор, почта или внезапная уборка должны подождать. Задержки чаще всего происходят из-за дел, отложенных с вечера: грязная кастрюля, пустая кофеварка или скисшее молоко. Добавьте кухню в список вечерних ритуалов.

Запас времени обязателен

Даже при идеальной подготовке может вмешаться случай: снегопад, пробка, забытая форма ребёнка. Закладывайте лишние 15-20 минут. Но вставать слишком рано не стоит — лишнее время ускользает на ненужные дела.

Чтобы не возвращаться

Выйти, а потом вернуться за ключами или проверить утюг — потеря драгоценного времени. Используйте правило пилотов: проговаривайте вслух — "утюг выключен", "газ закрыт". А ещё выбирайте технику с предохранителями или функцией дистанционного управления.

Где вещи

Каждое утро теряются одни и те же предметы: ключи, зарядки, пропуска. Спасение одно — закрепите за каждой вещью своё место. Красивые ключницы, подставки или мини-системы хранения помогут сэкономить десятки минут.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget - приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Автор Сергей Суслов

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
