Утро превращается в полосу препятствий? Вот как дом заставляет нас опаздывать

Иногда виновата вовсе не лень, а наш дом. Он словно специально подкидывает мелкие дела и ловушки, из-за которых мы выбегаем на улицу позже, чем планировали. Но выход есть — и он проще, чем кажется.
Не оставляйте утренние эксперименты со стилем на последние минуты. Решите вечером, что наденете завтра. Лучше сразу погладить и повесить вещи на видное место. Если в шкафу используете принцип "капсул" — готовые комплекты будут под рукой, и вы сэкономите время.
Сезонные перемены часто застигнут врасплох: вечером снег, утром лужи и солнце. Чтобы не искать в спешке сапоги или куртку, проверяйте прогноз с вечера и готовьте подходящую одежду.
Утро становится легче, если заранее зарядить гаджеты, собрать сумку, проверить кошелёк и приготовить завтрак. Отличный помощник — мультиварка с отложенным стартом: каша сама встретит вас горячей.
Главная цель утром — выйти из дома вовремя. Поэтому телевизор, почта или внезапная уборка должны подождать. Задержки чаще всего происходят из-за дел, отложенных с вечера: грязная кастрюля, пустая кофеварка или скисшее молоко. Добавьте кухню в список вечерних ритуалов.
Даже при идеальной подготовке может вмешаться случай: снегопад, пробка, забытая форма ребёнка. Закладывайте лишние 15-20 минут. Но вставать слишком рано не стоит — лишнее время ускользает на ненужные дела.
Выйти, а потом вернуться за ключами или проверить утюг — потеря драгоценного времени. Используйте правило пилотов: проговаривайте вслух — "утюг выключен", "газ закрыт". А ещё выбирайте технику с предохранителями или функцией дистанционного управления.
Каждое утро теряются одни и те же предметы: ключи, зарядки, пропуска. Спасение одно — закрепите за каждой вещью своё место. Красивые ключницы, подставки или мини-системы хранения помогут сэкономить десятки минут.
Га́джет (англ. gadget - приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
