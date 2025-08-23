Три главные ошибки, которые превращают дорогой ремонт в дешевую картинку

Старый диван лишает интерьер стиля и элегантности — мнение дизайнеров

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда даже дорогой ремонт и мебель не спасают квартиру от ощущения безвкусицы. Всё дело в мелочах, которые способны либо поднять интерьер на уровень "журнального", либо полностью его обесценить. Вот три главные ошибки, которых стоит избегать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Уютная дачная гостиная

1. Неправильно вписанный антиквариат

Старинные вещи могут добавить пространству аристократизма и шарма, но при неумелом использовании превращаются в захламлённый "бабушкин сундук".

Важно вписывать антиквариат в общую концепцию, сочетая его с современными элементами.

Одиночный акцент (например, винтажное зеркало или кресло) работает лучше, чем нагромождение старых предметов.

Без чувства меры даже дорогие вещи начинают напоминать барахло.

2. Пластиковые окна и подоконники без стиля

Белый глянцевый пластик давно стал нормой, но он же делает интерьер "типовым" и простым.

Если дерево слишком дорого, можно выбрать матовый пластик тёмных оттенков.

Фурнитура играет огромную роль: красивые ручки и аккуратные петли сразу добавляют изысканности.

Подоконник можно оформить камнем, шпоном или качественным ПВХ под дерево — это придаст глубину пространству.

3. Старый диван

Диван — сердце гостиной. Каким бы стильным ни был ремонт, потрёпанная обивка или провалившиеся подушки моментально удешевляют интерьер.

Современный дизайн и качественный наполнитель — главные критерии.

Если покупка нового дивана пока не по карману, стоит хотя бы обновить обивку или использовать стильный чехол.

Цвет и фактура ткани должны поддерживать общий образ квартиры, а не выбиваться из него.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

