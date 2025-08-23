Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немецкая компания Werkzeugbau Laichingen подала заявление о банкротстве
Шоколадный торт без выпечки и яиц: простой рецепт с печеньем и сливками
Опасный пилинг: дерматолог Аванесянц раскрыла 5 причин, почему он вредит коже
Гиды рассказывают: в Швейцарии под Альпами скрыта сеть бункеров и тоннелей
Солнечную систему соединяют с Альфа Центавра — открытие eROSITA
Вода, движение и завтрак — формула утра без усталости
Компресс с яблочным уксусом помогает вывести загрязнения с ДСП
Выступление Post Malone в России отменено: политическая обстановка повлияла на решение
Кабачки защищают от возрастных изменений зрения благодаря лютеину и зеаксантину

Три главные ошибки, которые превращают дорогой ремонт в дешевую картинку

Старый диван лишает интерьер стиля и элегантности — мнение дизайнеров
1:51
Недвижимость

Иногда даже дорогой ремонт и мебель не спасают квартиру от ощущения безвкусицы. Всё дело в мелочах, которые способны либо поднять интерьер на уровень "журнального", либо полностью его обесценить. Вот три главные ошибки, которых стоит избегать.

Уютная дачная гостиная
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютная дачная гостиная

1. Неправильно вписанный антиквариат

Старинные вещи могут добавить пространству аристократизма и шарма, но при неумелом использовании превращаются в захламлённый "бабушкин сундук".

  • Важно вписывать антиквариат в общую концепцию, сочетая его с современными элементами.

  • Одиночный акцент (например, винтажное зеркало или кресло) работает лучше, чем нагромождение старых предметов.

  • Без чувства меры даже дорогие вещи начинают напоминать барахло.

2. Пластиковые окна и подоконники без стиля

Белый глянцевый пластик давно стал нормой, но он же делает интерьер "типовым" и простым.

  • Если дерево слишком дорого, можно выбрать матовый пластик тёмных оттенков.

  • Фурнитура играет огромную роль: красивые ручки и аккуратные петли сразу добавляют изысканности.

  • Подоконник можно оформить камнем, шпоном или качественным ПВХ под дерево — это придаст глубину пространству.

3. Старый диван

Диван — сердце гостиной. Каким бы стильным ни был ремонт, потрёпанная обивка или провалившиеся подушки моментально удешевляют интерьер.

  • Современный дизайн и качественный наполнитель — главные критерии.

  • Если покупка нового дивана пока не по карману, стоит хотя бы обновить обивку или использовать стильный чехол.

  • Цвет и фактура ткани должны поддерживать общий образ квартиры, а не выбиваться из него.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Домашние животные
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus Аудио 
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Последние материалы
Солнечную систему соединяют с Альфа Центавра — открытие eROSITA
Вода, движение и завтрак — формула утра без усталости
Компресс с яблочным уксусом помогает вывести загрязнения с ДСП
Выступление Post Malone в России отменено: политическая обстановка повлияла на решение
Кабачки защищают от возрастных изменений зрения благодаря лютеину и зеаксантину
Осенняя посадка чеснока в октябре обеспечивает урожай крупных головок
Budapester Zeitung: Венгрия и Украина обменялись резкими заявлениями после атак на Дружбу
Гузеева призналась, что в программе Давай поженимся ей приходится надевать маску
Профессор Уолтер Виллетт: жареный картофель связан с диабетом 2 типа
Выгрызание лап у собаки может быть симптомом артрита или травмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.