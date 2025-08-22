Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Яркие стены в студии крадут пространство: эти 5 приёмов зонируют лучше цвета

Архитектор Фостер: единая гамма с плавными переходами визуально расширяет студию
2:20
Недвижимость

На первый взгляд кажется, что разделить студию на зоны с помощью цвета — быстрое и эффектное решение. Но практика показывает: слишком резкие цветовые контрасты делают пространство меньше и создают ощущение беспорядка.

Комната
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комната

Сегодня дизайнеры всё чаще отходят от ярких цветовых перегородок, выбирая более деликатные способы организации пространства.

Почему цвет не работает

Архитектор Норман Фостер отмечает: главное в студии — сохранить целостность и легкость восприятия. Монохромная палитра с аккуратными акцентами не перегружает интерьер и делает его современным.

Яркие переходы, напротив, "дробят" комнату и лишают её уюта. Особенно в небольших квартирах они усиливают ощущение тесноты.

Альтернативы цветовым контрастам

1. Свет

Освещение может разделить помещение не хуже краски. Тёплый мягкий свет возле дивана и нейтральный белый над столом сразу подчеркивают разные функции пространства.

2. Мебель и перегородки

Низкие перегородки или правильно расставленные стеллажи отделяют кухню от гостиной, сохраняя при этом воздух и простор.

3. Текстуры и текстиль

Фактура дерева, металла или ткани работает тоньше, чем цвет. Лёгкие шторы добавляют уюта, а плотные занавеси — приватности. Главное — не перегрузить помещение тканями.

4. Уровни пола и потолка

Разница в высоте — смелый, но эффектный приём. Он требует точных расчётов, зато обеспечивает чёткое, но ненавязчивое зонирование.

5. Функциональные элементы

Барная стойка или открытый стеллаж станут не только границей между зонами, но и полезной деталью интерьера.

Баланс и гармония

Фостер подчёркивает: естественный свет и пропорции квартиры — ключевые ориентиры для дизайнера. Даже небольшие штрихи — картина, ковёр или необычный светильник — помогают подчеркнуть индивидуальность без ущерба для целостности.

Золотое правило студии — единая гамма с плавными переходами. Она визуально расширяет пространство и делает его комфортным для жизни.

Уточнения

Кварти́ра-сту́дия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
