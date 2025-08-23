Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Омская Вита расширяет производство крахмальной лапши фунчозы
Мечты сбываются: 15-летний сын Дибровых отправился на концерт в Тбилиси в одиночку
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки
Повара добавляют кофе в томатный соус для пасты для более глубокого вкуса
Wandermagazin: лучшей пешеходной тропой Германии стал маршрут Каспара Давида Фридриха
Йога развивает гибкость и укрепляет мышцы за счёт статических асан
Кроты не портят растения, а помогают защищать их от вредителей, сообщают эксперты
Стресс повышает уровень кортизола и замедляет выработку коллагена в коже
Эксперт: при страховании жилья важно изучить условия полиса от падения дронов

Ипотечный маятник качнулся: почему россияне массово скупают жилье, несмотря на ставки

Рынок ипотеки в России: зафиксирован рост заявок на новостройки и вторичное жилье во 2 квартале 2025 года
Недвижимость

В апреле — июне объем заявок на ипотеку для покупки новостроек в России увеличился на 12% по сравнению с первым кварталом, а для вторичного жилья — на 26%, как показало исследование Банка ДОМ. РФ и финансового маркетплейса "Сравни".

Жильё в Тюменской и Волгоградской областях
Фото: https://commons.wikimedia.org by Viktor Podlipaev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жильё в Тюменской и Волгоградской областях

По словам Екатерины Сташковой, руководителя продукта "Ипотека" в "Сравни", снижение ключевой ставки с 20% до 18% способствует реализации отложенного спроса, особенно на вторичном рынке, где можно приобрести новое жилье с небольшой доплатой, оформленной в ипотеку, а основная сумма покрывается за счет продажи имеющейся квартиры.

Средний чек ипотеки остался практически неизменным, снизившись на 1% во втором квартале до 3,8 млн рублей, а средний размер первоначального взноса составил 25,6%. Самые крупные первоначальные взносы во втором квартале 2025 года были в Камчатском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (32,7%), Москве (31,7%), Новгородской (29,1%) и Калининградской (28,9%) областях. Также высокие показатели были в Курганской (28,9%), Орловской (28,6%), Тамбовской (26,7%) областях, Санкт-Петербурге (25,5%) и Псковской области (25,1%), сообщает Газета.Ru.

Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ. РФ, отметил, что крупный первоначальный взнос позволяет получить более выгодные условия кредита, снижает общую долговую нагрузку и размер ежемесячных платежей. Заемщик всегда может направить высвободившиеся средства на частичное досрочное погашение без комиссий.

Ставки по ипотеке в России находятся в диапазоне от 18,49% до 29,9%, согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Последние материалы
Омская Вита расширяет производство крахмальной лапши фунчозы
Мечты сбываются: 15-летний сын Дибровых отправился на концерт в Тбилиси в одиночку
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки
Повара добавляют кофе в томатный соус для пасты для более глубокого вкуса
Wandermagazin: лучшей пешеходной тропой Германии стал маршрут Каспара Давида Фридриха
Йога развивает гибкость и укрепляет мышцы за счёт статических асан
Рынок ипотеки в России: зафиксирован рост заявок на новостройки и вторичное жилье во 2 квартале 2025 года
Кроты не портят растения, а помогают защищать их от вредителей, сообщают эксперты
Стресс повышает уровень кортизола и замедляет выработку коллагена в коже
Эксперт: при страховании жилья важно изучить условия полиса от падения дронов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.