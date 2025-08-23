Ипотечный маятник качнулся: почему россияне массово скупают жилье, несмотря на ставки

Рынок ипотеки в России: зафиксирован рост заявок на новостройки и вторичное жилье во 2 квартале 2025 года

В апреле — июне объем заявок на ипотеку для покупки новостроек в России увеличился на 12% по сравнению с первым кварталом, а для вторичного жилья — на 26%, как показало исследование Банка ДОМ. РФ и финансового маркетплейса "Сравни".

Фото: https://commons.wikimedia.org by Viktor Podlipaev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Жильё в Тюменской и Волгоградской областях

По словам Екатерины Сташковой, руководителя продукта "Ипотека" в "Сравни", снижение ключевой ставки с 20% до 18% способствует реализации отложенного спроса, особенно на вторичном рынке, где можно приобрести новое жилье с небольшой доплатой, оформленной в ипотеку, а основная сумма покрывается за счет продажи имеющейся квартиры.

Средний чек ипотеки остался практически неизменным, снизившись на 1% во втором квартале до 3,8 млн рублей, а средний размер первоначального взноса составил 25,6%. Самые крупные первоначальные взносы во втором квартале 2025 года были в Камчатском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (32,7%), Москве (31,7%), Новгородской (29,1%) и Калининградской (28,9%) областях. Также высокие показатели были в Курганской (28,9%), Орловской (28,6%), Тамбовской (26,7%) областях, Санкт-Петербурге (25,5%) и Псковской области (25,1%), сообщает Газета.Ru.

Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ. РФ, отметил, что крупный первоначальный взнос позволяет получить более выгодные условия кредита, снижает общую долговую нагрузку и размер ежемесячных платежей. Заемщик всегда может направить высвободившиеся средства на частичное досрочное погашение без комиссий.

Ставки по ипотеке в России находятся в диапазоне от 18,49% до 29,9%, согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

