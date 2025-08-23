Москвичи, готовьте кошельки! Аренда квартир взлетит до небес — названы сроки

Рынок аренды Москвы: экономист Благова предсказала рост цен на квартиры — названы причины

Кандидат экономических наук и преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова предсказывает повышение цен на аренду квартир в Москве в период с августа по ноябрь на 5-10%.

По её мнению, в сентябре ожидается рост спроса на долгосрочную аренду жилья в крупных городах, включая столицу. Это связано с началом учебного года, когда студенты возвращаются в свои учебные заведения, а многие выпускники остаются работать либо в своём городе, либо переезжают в другие регионы. Ближе к осени цены на аренду в Москве могут увеличиться, так как сентябрь традиционно является пиком активности на рынке аренды.

Эксперты отмечают, что в крупных городах наибольшей популярностью пользуются одно- и двухкомнатные квартиры, которые подходят как для одиноких арендаторов, так и для пар или семей с детьми, пишет Газета.Ru.

"Так, по итогам июня 2025 года количество просмотров объявлений о сдаче однушек в крупных городах составляет 41,8%, двушек — 26,4%", — сказала Благова.

Благова также подчеркнула, что стоимость аренды квартир в ближайшем Подмосковье зависит от района, транспортной доступности, уровня меблировки и площади жилья. В июне — июле средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла от 35 до 50 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной — от 45 до 60 тысяч рублей, а трёхкомнатной — от 55 до 75 тысяч рублей. В спальных районах Москвы средние цены на аренду однокомнатной квартиры составляли 57 тысяч рублей, двухкомнатной — 64 тысячи рублей, а трёхкомнатной — 82 тысячи рублей.

