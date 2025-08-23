Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кроты не портят растения, а помогают защищать их от вредителей, сообщают эксперты
Стресс повышает уровень кортизола и замедляет выработку коллагена в коже
Эксперт: при страховании жилья важно изучить условия полиса от падения дронов
Лев Лещенко заявил, что пользователи Сети пишут гадости ради монетизации блогов
Ведущий Натальной карты Дмитрий Журавлёв рассказал о роли жены в своей карьере
Туристы сравнили пляжи Албании с Карибами, но отметили низкий уровень сервиса
Цикличная Вселенная: может ли суперкомпьютер объяснить рождение мира
Шеф-повара: для хрустящего картофеля фри в духовке ломтики нужно промыть и высушить
Классическая становая тяга — это король силовых упражнений

Москвичи, готовьте кошельки! Аренда квартир взлетит до небес — названы сроки

Рынок аренды Москвы: экономист Благова предсказала рост цен на квартиры — названы причины
1:59
Недвижимость

Кандидат экономических наук и преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова предсказывает повышение цен на аренду квартир в Москве в период с августа по ноябрь на 5-10%.

ПИК-1 Ярцевская, вид со двора
Фото: commons.wikimedia.org by Фред-Продавец звёзд, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ПИК-1 Ярцевская, вид со двора

По её мнению, в сентябре ожидается рост спроса на долгосрочную аренду жилья в крупных городах, включая столицу. Это связано с началом учебного года, когда студенты возвращаются в свои учебные заведения, а многие выпускники остаются работать либо в своём городе, либо переезжают в другие регионы. Ближе к осени цены на аренду в Москве могут увеличиться, так как сентябрь традиционно является пиком активности на рынке аренды.

Эксперты отмечают, что в крупных городах наибольшей популярностью пользуются одно- и двухкомнатные квартиры, которые подходят как для одиноких арендаторов, так и для пар или семей с детьми, пишет Газета.Ru.

"Так, по итогам июня 2025 года количество просмотров объявлений о сдаче однушек в крупных городах составляет 41,8%, двушек — 26,4%", — сказала Благова.

Благова также подчеркнула, что стоимость аренды квартир в ближайшем Подмосковье зависит от района, транспортной доступности, уровня меблировки и площади жилья. В июне — июле средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла от 35 до 50 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной — от 45 до 60 тысяч рублей, а трёхкомнатной — от 55 до 75 тысяч рублей. В спальных районах Москвы средние цены на аренду однокомнатной квартиры составляли 57 тысяч рублей, двухкомнатной — 64 тысячи рублей, а трёхкомнатной — 82 тысячи рублей.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Хренодер готовят из 1 кг помидоров, 200 г хрена, 100 г сахара, 20 г соли и 20 мл уксуса
Еда и рецепты
Хренодер готовят из 1 кг помидоров, 200 г хрена, 100 г сахара, 20 г соли и 20 мл уксуса Аудио 
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Последние материалы
Стресс повышает уровень кортизола и замедляет выработку коллагена в коже
Эксперт: при страховании жилья важно изучить условия полиса от падения дронов
Ведущий Натальной карты Дмитрий Журавлёв рассказал о роли жены в своей карьере
Лев Лещенко заявил, что пользователи Сети пишут гадости ради монетизации блогов
Туристы сравнили пляжи Албании с Карибами, но отметили низкий уровень сервиса
Цикличная Вселенная: может ли суперкомпьютер объяснить рождение мира
Рынок аренды Москвы: экономист Благова предсказала рост цен на квартиры — названы причины
Шеф-повара: для хрустящего картофеля фри в духовке ломтики нужно промыть и высушить
Классическая становая тяга — это король силовых упражнений
Зоопсихологи: кошки могут кусаться в ответ на ласку из-за грубого обращения в прошлом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.