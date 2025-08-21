Домашний ритуал, который отправляет бытовую технику на свалку

Стиральная машина — техника, без которой сложно представить современный быт. Но мало кто задумывается, что некоторые повседневные привычки не только сокращают срок её службы, но и могут привести к серьёзным поломкам.
Главный враг стиральной машины — перегрузка барабана. Многие стараются уместить как можно больше вещей за один раз, чтобы сэкономить время и воду. Но именно это чаще всего становится причиной поломки. Перегруженный барабан перегревает мотор, растягивает ремень и повреждает подшипники.
Кроме перегрузки, специалисты отмечают и другие привычки:
Все эти ошибки постепенно снижают эффективность стирки и увеличивают риск серьёзной поломки.
Стиральная машина способна работать более 10 лет, если соблюдать простые правила:
"Регулярное обслуживание и внимательное отношение к технике — лучшая профилактика дорогостоящего ремонта", — отмечают специалисты.
Оказалось, что даже маленькая привычка может стоить вам новой стиральной машины.
