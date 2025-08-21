Домашний ритуал, который отправляет бытовую технику на свалку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:40
Недвижимость

Стиральная машина — техника, без которой сложно представить современный быт. Но мало кто задумывается, что некоторые повседневные привычки не только сокращают срок её службы, но и могут привести к серьёзным поломкам.

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Самая частая ошибка

Главный враг стиральной машины — перегрузка барабана. Многие стараются уместить как можно больше вещей за один раз, чтобы сэкономить время и воду. Но именно это чаще всего становится причиной поломки. Перегруженный барабан перегревает мотор, растягивает ремень и повреждает подшипники.

Что ещё вредит машине

Кроме перегрузки, специалисты отмечают и другие привычки:

  • использование слишком большого количества порошка и кондиционера;
  • стирка обуви в обычном режиме;
  • игнорирование очистки фильтра;
  • запуск машины при сильном износе уплотнителей.

Все эти ошибки постепенно снижают эффективность стирки и увеличивают риск серьёзной поломки.

Как продлить срок службы техники

Стиральная машина способна работать более 10 лет, если соблюдать простые правила:

  • не загружать барабан выше рекомендованного уровня;
  • использовать правильное количество моющего средства;
  • регулярно очищать фильтры и уплотнители;
  • включать специальные программы для стирки обуви или использовать защитные мешки.

Главное правило

"Регулярное обслуживание и внимательное отношение к технике — лучшая профилактика дорогостоящего ремонта", — отмечают специалисты.

Оказалось, что даже маленькая привычка может стоить вам новой стиральной машины.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
