Духовка снова блестит: трюк, который не требует химии

Чистка духовки обычно превращается в настоящую головную боль. Жир, пригоревшие остатки и запахи делают процесс долгим и утомительным. Но оказывается, есть метод, который не требует ни едкой химии, ни классических домашних средств.
Большинство хозяйственных продуктов для духовки действительно справляются с задачей. Однако у них есть минусы: агрессивные компоненты могут повредить поверхность прибора, оставить токсичные следы и даже навредить здоровью. К тому же такие средства стоят недёшево и плохо влияют на экологию.
В последнее время популярность набрал неожиданный способ: использовать монеты для удаления стойких загрязнений. Лучше всего подходят двухцентовые монеты — их металл достаточно твёрдый, чтобы счищать жир и налёт, но при этом не оставлять царапин.
Этот способ уже оценили многие хозяйки. Он сочетает простоту, эффективность и заботу о здоровье. А главное — больше не нужно бояться токсичных испарений после уборки.
