Духовка снова блестит: трюк, который не требует химии

1:50
Недвижимость

Чистка духовки обычно превращается в настоящую головную боль. Жир, пригоревшие остатки и запахи делают процесс долгим и утомительным. Но оказывается, есть метод, который не требует ни едкой химии, ни классических домашних средств.

Газовая плита с духовкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Газовая плита с духовкой

Почему стоит отказаться от привычных чистящих средств

Большинство хозяйственных продуктов для духовки действительно справляются с задачей. Однако у них есть минусы: агрессивные компоненты могут повредить поверхность прибора, оставить токсичные следы и даже навредить здоровью. К тому же такие средства стоят недёшево и плохо влияют на экологию.

Необычная альтернатива

В последнее время популярность набрал неожиданный способ: использовать монеты для удаления стойких загрязнений. Лучше всего подходят двухцентовые монеты — их металл достаточно твёрдый, чтобы счищать жир и налёт, но при этом не оставлять царапин.

Как работает трюк

  • Подготовьте несколько монет и наденьте перчатки.
  • Аккуратно протрите самые загрязнённые участки духовки, когда она полностью остынет.
  • После этого пройдитесь губкой с мыльным раствором, чтобы удалить остатки жира.
  • Завершите очистку ополаскиванием чистой водой и вытрите поверхность насухо.

Чем хорош этот метод

  • Безопасность: исключает контакт с агрессивной химией.
  • Экономия: не требует дорогих средств.
  • Экологичность: не загрязняет воду и воздух.
  • Долговечность: бережный уход продлевает срок службы духовки.

Этот способ уже оценили многие хозяйки. Он сочетает простоту, эффективность и заботу о здоровье. А главное — больше не нужно бояться токсичных испарений после уборки.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
