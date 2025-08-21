Швы между плиткой хранят тайну: простой ингредиент разрушает её за минуты

Плесень в швах между плитками — не просто эстетическая проблема. Она способна вызвать аллергию, затрудненное дыхание и даже хронические заболевания, особенно у людей с чувствительными легкими. Поэтому регулярная и правильная чистка играет ключевую роль для здоровья дома.
Многие по привычке используют уксус, нашатырь или специальные агрессивные составы. Да, они помогают убрать пятна, но нередко оказываются опасными: раздражают кожу и дыхательные пути, а их остатки попадают в воду, загрязняя окружающую среду.
Одним из самых безопасных и эффективных методов считается пищевая сода. Из нее легко сделать пасту:
Этот способ не повреждает плитку, но при этом отлично справляется с плесенью.
В случае запущенной плесени можно использовать разбавленный хлорный отбеливатель. Но работать с ним стоит осторожно — только в проветриваемом помещении и в перчатках.
Тем, кто не хочет прибегать к хлору, подойдут экологичные моющие средства. Они менее агрессивны, разлагаются быстрее и не представляют угрозы для здоровья и окружающей среды.
Лучший способ борьбы — профилактика:
Такие простые меры помогут сохранить плитку чистой, а швы — светлыми и безопасными для здоровья.
Керами́ческая пли́тка или ка́фель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.
