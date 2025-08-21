Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подготовка к кроссу на 10 км требует контроля шага на спусках и поворотах
Лягушка-бык достигает 600 граммов и 18 сантиметров в длину — данные биологов
Венеция усилила контроль над туристами: новые запреты и штрафы до €350
Нил Турок развивает циклическую модель вселенной как альтернативу инфляции
Стоматолог объяснил настоящую причину формирования кариеса
Дочь Виктории Бони утвердили на кастинге в российское реалити-шоу
Турботаймер и холостой ход: способы защитить двигатель в жаркую погоду
Французская семья потеряла 2000 евро на фиктивной аренде виллы в Португалии
Раствор с хлористым калием помогает избавиться от сорняков на пять лет

Швы между плиткой хранят тайну: простой ингредиент разрушает её за минуты

Простое решение избавляет плитку от плесени и неприятного запаха: пищевая сода
1:47
Недвижимость

Плесень в швах между плитками — не просто эстетическая проблема. Она способна вызвать аллергию, затрудненное дыхание и даже хронические заболевания, особенно у людей с чувствительными легкими. Поэтому регулярная и правильная чистка играет ключевую роль для здоровья дома.

Современная ванная с плиткой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная ванная с плиткой

Чем опасна привычная химия

Многие по привычке используют уксус, нашатырь или специальные агрессивные составы. Да, они помогают убрать пятна, но нередко оказываются опасными: раздражают кожу и дыхательные пути, а их остатки попадают в воду, загрязняя окружающую среду.

Простое решение — пищевая сода

Одним из самых безопасных и эффективных методов считается пищевая сода. Из нее легко сделать пасту:

  • смешайте соду с водой;
  • нанесите смесь на швы зубной щеткой;
  • оставьте на несколько минут;
  • смойте чистой водой.

Этот способ не повреждает плитку, но при этом отлично справляется с плесенью.

Если пятна слишком стойкие

В случае запущенной плесени можно использовать разбавленный хлорный отбеливатель. Но работать с ним стоит осторожно — только в проветриваемом помещении и в перчатках.

Натуральные альтернативы

Тем, кто не хочет прибегать к хлору, подойдут экологичные моющие средства. Они менее агрессивны, разлагаются быстрее и не представляют угрозы для здоровья и окружающей среды.

Как избежать появления плесени

Лучший способ борьбы — профилактика:

  • обеспечьте хорошую вентиляцию;
  • используйте осушитель воздуха;
  • протирайте плитку после душа.

Такие простые меры помогут сохранить плитку чистой, а швы — светлыми и безопасными для здоровья.

Уточнения

Керами́ческая пли́тка или ка́фель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Турботаймер и холостой ход: способы защитить двигатель в жаркую погоду
Сколько масла заливать в двигатель: простые советы, которые продлят жизнь вашему автомобилю
Простое решение избавляет плитку от плесени и неприятного запаха: пищевая сода
Французская семья потеряла 2000 евро на фиктивной аренде виллы в Португалии
Раствор с хлористым калием помогает избавиться от сорняков на пять лет
Свиные отбивные с кабачками и томатным соусом готовятся за 25 минут
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи
Учёные из Университета Массачусетса: дистанция в 2 метра не всегда защищает от вирусов
Врачи предупреждают: неправильно подобранная маска для сна вызывает отёки
Сергей Лазарев предстал перед фанатами в образе седого и осунувшегося старика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.