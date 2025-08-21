Трюк с солью в унитазе, который переворачивает представление о чистоте

Домашняя уборка унитаза становится проще благодаря крупной соли

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обычная крупная соль может стать вашим помощником в уборке. Всё больше людей используют её как простое и доступное средство для поддержания чистоты унитаза.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Унитаз

Соль вместо химии

Крупные кристаллы помогают:

препятствовать образованию налета,

уничтожать бактерии,

устранять неприятные запахи.

Перед сном достаточно насыпать горсть соли в унитаз и оставить до утра. Утром — горячая вода, смыв, и сантехника снова сияет чистотой.

Усиленный рецепт

Для более мощного эффекта можно смешать:

250 г соли,

250 г соды,

25 капель эфирного масла (чайное дерево, лаванда, мята или цитрус).

Такой состав не только очищает, но и придает свежий аромат.

Другие натуральные помощники

Помимо соли, отлично работают:

белый уксус — борется с налетом и запахами,

сода — отбеливает и дезинфицирует,

лимонный сок — придает свежесть и убирает следы извести.

Важно помнить

На квадратном сантиметре унитаза может находиться до 10 миллионов бактерий. Регулярная уборка снижает их количество, а простые натуральные средства заменяют агрессивную бытовую химию. Но перебарщивать тоже не стоит: избыток соли способен со временем повредить трубы, поэтому использовать этот метод лучше не чаще 1-2 раз в месяц.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.