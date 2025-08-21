Трюк с солью в унитазе, который переворачивает представление о чистоте

Обычная крупная соль может стать вашим помощником в уборке. Всё больше людей используют её как простое и доступное средство для поддержания чистоты унитаза.
Крупные кристаллы помогают:
Перед сном достаточно насыпать горсть соли в унитаз и оставить до утра. Утром — горячая вода, смыв, и сантехника снова сияет чистотой.
Для более мощного эффекта можно смешать:
Такой состав не только очищает, но и придает свежий аромат.
Помимо соли, отлично работают:
На квадратном сантиметре унитаза может находиться до 10 миллионов бактерий. Регулярная уборка снижает их количество, а простые натуральные средства заменяют агрессивную бытовую химию. Но перебарщивать тоже не стоит: избыток соли способен со временем повредить трубы, поэтому использовать этот метод лучше не чаще 1-2 раз в месяц.
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
