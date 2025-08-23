Эти вещи портят вашу кухню: избавьтесь от них уже сегодня

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Старые губки и ненужные сувениры портят интерьер вашей кухни
Недвижимость

Лишние вещи на кухне создают ощущение беспорядка и мешают комфортной готовке. Переполненные полки и ящики усложняют поиск нужных предметов и визуально уменьшают пространство. Простые шаги по избавлению от ненужных вещей способны полностью преображать интерьер кухни.

Кухня
Фото: flickr.com by Charles & Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кухня

Ненужные предметы накапливаются из-за привычки хранить все подряд: старые баночки, сломанные гаджеты, неиспользуемая посуда загромождают пространство. Мелкие вещи, разбросанные на столешницах, создают визуальный шум, снижают функциональность и утомляют глаз. Запасные пакеты, просроченные продукты и непрактичные декоративные аксессуары редко приносят пользу и только занимают место.

Первым шагом стоит разобрать шкафы и выбросить поврежденную посуду: чашки с трещинами и сколотые тарелки лучше заменить новыми. Дублирующие кухонные инструменты, например лишние лопатки или ножи, захламляют ящики и мешают удобству. Просроченные специи и продукты теряют качество, занимают пространство и создают неприятные запахи.

Лучше оставлять только те предметы, которые приносят радость. Функциональные и любимые вещи делают интерьер гармоничным, а уборку проще. Одинокие контейнеры без крышек, старые губки для мытья посуды, ненужные сувениры и устаревшие кулинарные книги стоит утилизировать. Оставив только практичные и необходимые предметы, вы улучшите эстетику и комфорт кухни.

В результате пространство становится просторнее, удобнее для работы и приятнее для глаз. Минимализм повышает функциональность и вдохновляет на готовку. Несколько минут разбора способны превратить кухню в стильное, организованное и удобное место.

Уточнения

Убо́рка — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. Помимо технического обслуживания, она также включает в себя контроль безопасности и порядка, а также улучшения с эстетической точки зрения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
