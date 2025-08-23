Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Храните картофель с яблоками, чтобы отсрочить появление ростков
Куриный пирог по-деревенски: добавьте сладкую кукурузу и горошек для идеального вкуса
Сбербанк завершил выплату рекордных дивидендов: 786,9 млрд рублей распределены
Учёные: собаки – единственные животные, кроме людей, понимающие указательный жест
Ирина Франк: круиз-контроль делает поездку комфортнее и безопаснее
Тренд сезона: огуречные кремы как доступный способ сохранить свежесть кожи
Стас Садальский призвал не стесняться говорить о проблемах с мужским здоровьем
Гречневый кризис: эксперты объясняют причины снижения урожайности в России
Замороженные ягоды сохраняют больше витаминов, чем свежие — объясняют учёные

Полная темнота в спальне: как выбрать шторы, которые реально блокируют свет и улучшают сон

Для качественного сна выбирайте в спальню шторы плотностью от 280 г/м²
3:31
Недвижимость

Качество сна в спальне напрямую связано с тем, насколько помещение защищено от света. Специалисты отмечают, что неправильно подобранные шторы нередко становятся причиной ранних пробуждений, даже если человек чувствует усталость.

Современный интерьер с шторой на одну сторону
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный интерьер с шторой на одну сторону

Исследование в журнале Sleep Medicine 2020 года показало, что даже слабое освещение во время сна снижает выработку мелатонина, критичного для полноценного отдыха.

Циркадные ритмы, управляющие циклами сна и бодрствования, крайне чувствительны к световым раздражителям, особенно в утренние часы. 

Ключевым параметром при выборе штор для спальни считается их способность блокировать свет, известная как показатель blackout. Этот показатель зависит от плотности плетения нитей и наличия специальных слоев. Ткани, такие как сатен блэкаут или велюр с акриловым покрытием, способны отражать до 99% внешнего света, что подтверждают стандарты ISO 105-B02.

Плотность ткани измеряется в граммах на квадратный метр (г/м²). Для надежного затемнения спальни специалисты рекомендуют шторы с плотностью от 280 г/м². Технолог текстильного производства Ирина Волкова уточняет, что более плотные материалы (от 320 г/м²) дополнительно изолируют помещение от холода и уличного шума.

Распространенная ошибка при выборе штор — опираться только на цвет или дизайн. Легкие полупрозрачные ткани, такие как вуаль или органза, даже в несколько слоев не обеспечивают необходимую темноту для полноценного сна.

Не менее важен тип крепления штор. Классические карнизы часто оставляют зазоры по бокам и сверху, что позволяет свету проникать внутрь. Согласно рекомендациям Global Sleep Association (GSA, 2023), оптимальным вариантом считаются потолочные карнизы или направляющие с U-образным профилем, плотно прилегающие к стене.

Для защиты от боковой засветки эксперты советуют выбирать шторы с полотном, ширина которого превышает ширину окна минимум на 20-30 см с каждой стороны. Это создает защитные складки по краям и блокирует свет. Чтобы полностью устранить свет сверху, можно использовать ламбрекены или специальные светозащитные валики, интегрированные в потолочный карниз. Архитектор Дмитрий Семенов отмечает, что такие конструкции не только функциональны, но и делают окно визуально аккуратным.

Подкладочный слой из светоотражающего материала — обязательное условие настоящих blackout-штор. Он блокирует свет, продлевает срок службы лицевой ткани и защищает ее от выгорания. При стирке таких штор важно строго следовать инструкциям производителя: агрессивные моющие средства или высокая температура могут повредить защитное покрытие. Химчистка допустима только для моделей с соответствующей маркировкой.

Регулярный уход включает бережную очистку пылесосом и проветривание для предотвращения накопления пыли, что особенно важно для людей с аллергией, напоминает Всемирная организация по аллергии (WAO, 2022).

Уточнения

Што́ры занаве́ски — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Домашние животные
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Последние материалы
Гречневый кризис: эксперты объясняют причины снижения урожайности в России
Замороженные ягоды сохраняют больше витаминов, чем свежие — объясняют учёные
Палаван как альтернатива Мальдивам: эксперты раскрыли главный секрет выбора идеального отдыха
Ветеринары: если кошка прячется в укромном месте, это может быть признаком болезни
Россия анонсировала масштабные планы по исследованию Луны и Венеры до 2036 года
Победителем конкурса "Самая уродливая собака — 2025" стала безволосая Петуния
Для стильной спальни используйте приглушённые оттенки розового и нейтральную мебель
Храните клубни георгин зимой в глиняной болтушке вместо парафина
Специалист автосервиса: перегрев двигателя в пробке приводит к поломке ГБЦ
Певец Егор Крид заявил, что женщины его не понимают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.