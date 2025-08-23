Полная темнота в спальне: как выбрать шторы, которые реально блокируют свет и улучшают сон

Для качественного сна выбирайте в спальню шторы плотностью от 280 г/м²

3:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Качество сна в спальне напрямую связано с тем, насколько помещение защищено от света. Специалисты отмечают, что неправильно подобранные шторы нередко становятся причиной ранних пробуждений, даже если человек чувствует усталость.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современный интерьер с шторой на одну сторону

Исследование в журнале Sleep Medicine 2020 года показало, что даже слабое освещение во время сна снижает выработку мелатонина, критичного для полноценного отдыха.

Циркадные ритмы, управляющие циклами сна и бодрствования, крайне чувствительны к световым раздражителям, особенно в утренние часы.

Ключевым параметром при выборе штор для спальни считается их способность блокировать свет, известная как показатель blackout. Этот показатель зависит от плотности плетения нитей и наличия специальных слоев. Ткани, такие как сатен блэкаут или велюр с акриловым покрытием, способны отражать до 99% внешнего света, что подтверждают стандарты ISO 105-B02.

Плотность ткани измеряется в граммах на квадратный метр (г/м²). Для надежного затемнения спальни специалисты рекомендуют шторы с плотностью от 280 г/м². Технолог текстильного производства Ирина Волкова уточняет, что более плотные материалы (от 320 г/м²) дополнительно изолируют помещение от холода и уличного шума.

Распространенная ошибка при выборе штор — опираться только на цвет или дизайн. Легкие полупрозрачные ткани, такие как вуаль или органза, даже в несколько слоев не обеспечивают необходимую темноту для полноценного сна.

Не менее важен тип крепления штор. Классические карнизы часто оставляют зазоры по бокам и сверху, что позволяет свету проникать внутрь. Согласно рекомендациям Global Sleep Association (GSA, 2023), оптимальным вариантом считаются потолочные карнизы или направляющие с U-образным профилем, плотно прилегающие к стене.

Для защиты от боковой засветки эксперты советуют выбирать шторы с полотном, ширина которого превышает ширину окна минимум на 20-30 см с каждой стороны. Это создает защитные складки по краям и блокирует свет. Чтобы полностью устранить свет сверху, можно использовать ламбрекены или специальные светозащитные валики, интегрированные в потолочный карниз. Архитектор Дмитрий Семенов отмечает, что такие конструкции не только функциональны, но и делают окно визуально аккуратным.

Подкладочный слой из светоотражающего материала — обязательное условие настоящих blackout-штор. Он блокирует свет, продлевает срок службы лицевой ткани и защищает ее от выгорания. При стирке таких штор важно строго следовать инструкциям производителя: агрессивные моющие средства или высокая температура могут повредить защитное покрытие. Химчистка допустима только для моделей с соответствующей маркировкой.

Регулярный уход включает бережную очистку пылесосом и проветривание для предотвращения накопления пыли, что особенно важно для людей с аллергией, напоминает Всемирная организация по аллергии (WAO, 2022).

Уточнения

Што́ры занаве́ски — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

