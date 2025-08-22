Вот как выбрать светильник для ванной, чтобы он служил 10 лет и не коротил от влаги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Для ванной выбирайте светильники с IP44 и выше
1:50
Недвижимость

Выбор светильника для ванной требует особого внимания к влажности и конденсату. Обычные модели быстро выходят из строя, если не учитывать условия эксплуатации.

Ванная комната в минималистичном стиле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ванная комната в минималистичном стиле

Основной ориентир — стандарт IP (Ingress Protection). Первая цифра в маркировке показывает защиту от твердых частиц, вторая — от влаги. Для зоны над раковиной или ванной минимально допустим IP44: он защищает от брызг воды с любого направления. В душевой кабине лучше использовать светильники с IP65 и выше.

Невнимание к классу защиты приводит к коррозии контактов и короткому замыканию, что повышает риск поражения током.

Оптимальные материалы — нержавеющая сталь, матовое стекло и влагостойкий пластик. Они устойчивы к пару и перепадам температур. Избегайте открытых патронов и бумажных абажуров: герметичные прокладки и цельнолитые корпуса обязательны.

Для потолка подходят влагозащищенные споты с поворотными механизмами, при этом соединения проводов должны быть изолированы термоусадочными трубками.

Возле зеркала используйте светильники с IP54 и рассеивателями — это обеспечит мягкое равномерное освещение без бликов. LED-лампы предпочтительны благодаря низкому нагреву и энергоэффективности. Драйвер должен соответствовать нормам безопасности.

Монтаж проводите через УЗО, это критически важно в помещениях с повышенной влажностью. Регулярная очистка мягкими средствами без абразивов продлит срок службы светильника до 10 лет и создаст безопасную, комфортную атмосферу в ванной.

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
