Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора

Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году

Вы заметили, что кухни и столовые снова наполняются цветом и блеском? Виной всему неожиданное возвращение мебели из ламинированного материала Formica.

То, что еще несколько лет назад считалось устаревшим и китчевым, сегодня снова в моде и украшает журналы о современном интерьере.

Formica: ностальгия в каждой детали

Столы с глянцевой столешницей и металлическими ножками постепенно вытесняют минимализм последних десятилетий. Material, популярный в 50-60-х, долго считался символом дешевой мебели, но сегодня он демонстрирует уникальное сочетание практичности, ярких цветов и ретро-эстетики.

Дизайнеры черпают вдохновение в детских воспоминаниях: кухни бабушек, где такие столы создавали уют и радость.

Ретро и современность: как это работает

Современные версии Formica обладают термостойкостью, влагонепроницаемостью и долговечностью. Экологичные клеи и переработанные материалы делают их не только стильными, но и безопасными для окружающей среды.

Столы с ярким декором, пастельные стулья и функциональные формы превращают кухню в место, где ностальгия встречается с практичностью.

Милый китч на смену минимализму

Возвращение Formica — это не просто дань ретро. Это сигнал нового образа жизни: более красочного, расслабленного и веселого. Дизайнеры используют этот материал не только на кухнях, но и в гостиных, детских и офисах.

Секонд-хенд, бабушкин чердак или небольшие доработки старых изделий с помощью краски или наклеек помогут создать уникальный элемент интерьера.

