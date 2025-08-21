Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора

Вы заметили, что кухни и столовые снова наполняются цветом и блеском? Виной всему неожиданное возвращение мебели из ламинированного материала Formica.
То, что еще несколько лет назад считалось устаревшим и китчевым, сегодня снова в моде и украшает журналы о современном интерьере.
Столы с глянцевой столешницей и металлическими ножками постепенно вытесняют минимализм последних десятилетий. Material, популярный в 50-60-х, долго считался символом дешевой мебели, но сегодня он демонстрирует уникальное сочетание практичности, ярких цветов и ретро-эстетики.
Дизайнеры черпают вдохновение в детских воспоминаниях: кухни бабушек, где такие столы создавали уют и радость.
Современные версии Formica обладают термостойкостью, влагонепроницаемостью и долговечностью. Экологичные клеи и переработанные материалы делают их не только стильными, но и безопасными для окружающей среды.
Столы с ярким декором, пастельные стулья и функциональные формы превращают кухню в место, где ностальгия встречается с практичностью.
Возвращение Formica — это не просто дань ретро. Это сигнал нового образа жизни: более красочного, расслабленного и веселого. Дизайнеры используют этот материал не только на кухнях, но и в гостиных, детских и офисах.
Секонд-хенд, бабушкин чердак или небольшие доработки старых изделий с помощью краски или наклеек помогут создать уникальный элемент интерьера.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
