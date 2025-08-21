От бабушкиного покрывала до дизайнерских кресел: пэчворк стал главным трендом в интерьере в этом году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лоскутный стиль вернулся в интерьеры 2025 года
В 2025 году дизайнеры снова обращаются к прошлому — но делают это неожиданно свежо. Одним из главных камбэков этого сезона стал пэчворк. Лоскутное шитьё, которое многие помнят по деревенским покрывалам, вернулось в интерьер, но уже в совершенно новом прочтении.

Сегодня пэчворк — это не только о ностальгии. Он стал утончённым, современным и многоликим. Лоскутные мотивы встречаются на мягкой мебели, обоях, шторах и даже коврах. Причём речь идёт не о хаотичных кусках ткани, а о тщательно продуманных сочетаниях: цветочные, геометрические и полосатые узоры соединяются в одной палитре, создавая гармоничный образ.

Особая изюминка нового пэчворка — игра материалов. Классический хлопок и лен соседствуют с бархатом, велюром и даже кожей. Дизайнеры предлагают смелые комбинации: горчичный и терракотовый сдержанно контрастируют с нежно-розовым и кремовым, а изумрудные акценты придают композициям глубину.

Важно, что современный пэчворк — это скорее деталь, чем доминирующий мотив. Достаточно одной подушки, кресла или покрывала, чтобы интерьер заиграл новыми красками. Такой элемент привносит ощущение ручной работы, индивидуальности и тепла, не перегружая пространство.

Возвращение пэчворка доказывает: ретро не устаревает, если его адаптировать к сегодняшнему стилю. Это способ сделать дом уютнее, сохраняя при этом актуальность и лёгкость.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
