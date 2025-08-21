Ни в коем случае не смывайте старые таблетки в унитаз: эксперты объяснили, куда их сдавать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лекарства с истёкшим сроком годности нужно относить в аптеку
Недвижимость

Лекарства есть в каждом доме, и у многих на полках аптечки наверняка лежат просроченные таблетки, сиропы или мази. Чаще всего мы без раздумий выбрасываем их в мусор или смываем в унитаз. Но именно это — самая большая ошибка.

Лекарства
Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лекарства

Фармацевты напоминают: медикаменты относятся к категории опасных отходов. Даже после истечения срока годности они могут содержать активные вещества. Попадая на свалку или в сточные воды, они:

  • проникают в почву и грунтовые воды;
  • вредят рыбе и другим обитателям водоёмов;
  • в худшем случае — возвращаются в питьевую воду.

Кроме того, просроченные препараты могут быть токсичны для детей и животных, если окажутся в открытом доступе.

Чем опасны старые лекарства для человека

Срок годности — это не просто "бумажная формальность". После его окончания:

  • таблетки могут терять форму, окисляться или распадаться;
  • сиропы начинают бродить;
  • мази и капли изменяют состав и становятся небезопасными.

Некоторые вещества вызывают раздражение желудка, другие повреждают печень и почки. А самое опасное — это ложное ощущение, что препарат всё ещё помогает. Особенно это касается антибиотиков и гормональных средств.

Куда правильно сдавать лекарства

Самый безопасный способ — отнести просроченные препараты в аптеку.

В большинстве аптек есть специальные контейнеры для сбора медикаментов. Принимают всё: таблетки, мази, капли, спреи, сиропы, даже свечи. Упаковку выбрасывать не нужно — лекарства можно сдавать целиком.

Дальше аптека передаст их на утилизацию в специализированные компании, где препараты уничтожат безопасным способом.

Уточнения

Таблетка (лат. Tabulettae) — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.

