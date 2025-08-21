Ни в коем случае не смывайте старые таблетки в унитаз: эксперты объяснили, куда их сдавать

Лекарства есть в каждом доме, и у многих на полках аптечки наверняка лежат просроченные таблетки, сиропы или мази. Чаще всего мы без раздумий выбрасываем их в мусор или смываем в унитаз. Но именно это — самая большая ошибка.
Фармацевты напоминают: медикаменты относятся к категории опасных отходов. Даже после истечения срока годности они могут содержать активные вещества. Попадая на свалку или в сточные воды, они:
Кроме того, просроченные препараты могут быть токсичны для детей и животных, если окажутся в открытом доступе.
Срок годности — это не просто "бумажная формальность". После его окончания:
Некоторые вещества вызывают раздражение желудка, другие повреждают печень и почки. А самое опасное — это ложное ощущение, что препарат всё ещё помогает. Особенно это касается антибиотиков и гормональных средств.
Самый безопасный способ — отнести просроченные препараты в аптеку.
В большинстве аптек есть специальные контейнеры для сбора медикаментов. Принимают всё: таблетки, мази, капли, спреи, сиропы, даже свечи. Упаковку выбрасывать не нужно — лекарства можно сдавать целиком.
Дальше аптека передаст их на утилизацию в специализированные компании, где препараты уничтожат безопасным способом.
