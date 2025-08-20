Никогда не кладите эти вещи в стиральную машину: 5 ошибок, которые испортят любимую одежду

Стиральная машина кажется универсальным помощником, но далеко не каждая вещь выдерживает автоматическую стирку. Некоторые материалы и элементы одежды могут безнадежно испортиться, если поместить их в барабан.
Эксперты советуют относиться к выбору одежды для машинной стирки особенно внимательно.
Эти ткани отличаются мягкостью и теплом, но при машинной стирке теряют форму и садятся. Свитера и шарфы из кашемира или шерсти лучше доверить деликатной ручной стирке или профессиональной химчистке.
Одна из самых капризных тканей. Стирка в машине приводит к усадке, потере блеска и деформации. Для шелковых блузок и платьев безопаснее выбирать химчистку, пишет vkcad.cz.
Нижнее бельё с косточками и тонкими деталями не рассчитано на интенсивное вращение барабана. После стирки бюстгальтеры теряют форму, а застёжки могут зацепить другие вещи. Лучший способ ухода — аккуратная ручная стирка.
Пайетки, бисер и камни часто не выдерживают механического воздействия. Украшения отваливаются или повреждают соседние вещи. Такие предметы стоит мыть только вручную.
Натуральная кожа не переносит погружения в воду. После стирки она усаживается, трескается и теряет внешний вид. Для локального ухода подходят специальные салфетки и профессиональная чистка.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
