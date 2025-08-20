Ваш интерьер выглядит старомодно: приёмы в оформлении гостиной, которые давно вышли из моды

Яркие картины в гостиной помогут превратить интерьер в арт-пространство

Когда-то под словом "современная гостиная" представлялись белые стены, строгий минимализм и мебель без намека на уют. Сегодня такие интерьеры кажутся слишком холодными и безжизненными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ковер в гостиной

Дизайнеры уверены: главное — найти баланс между простотой и индивидуальностью. Именно поэтому в моду вошли яркие акценты, антиквариат, сложные фактуры и смелые цветовые решения.

Например, Рэйчел Айслинг Уокер, оформлявшая дом в Лондоне, призналась, что никогда не тяготела к серо-белым оттенкам: она выросла в Италии и предпочитает теплые, живые тона. Ее проект демонстрирует, что охра, ржаво-красный и глубокие зеленые цвета прекрасно сочетаются с мягкими белыми стенами, создавая ощущение свежести.

Современная гостиная вовсе не обязана быть стерильной. Дизайнеры все чаще комбинируют новое и старое, позволяя антикварным предметам подчеркнуть характер интерьера. При этом яркие узоры и смелая графика помогают сделать пространство более молодым и динамичным, пишет houseandgarden.co.uk.

Так, квартира Кристиана Бенсе в Баттерси напоминает слоеный пирог: здесь классика и современность соединяются благодаря искусству и нестандартной мебели. А дом в Ноттинг-Хилле, обновленный студией Vero, буквально заиграл красками после того, как дизайнеры добавили терракотовые ковры, насыщенные ткани и акцентные стены.

В проектах студии Squire главный акцент сделан на непринужденность и удобство. Дизайнеры намеренно отказались от строгих форм, сделав ставку на мягкие ткани и винтажные детали. В другом лондонском доме Лоника Чанде доказала, что правильно подобранный цвет способен оживить даже спокойный фон: охристые подушки и яркие картины превратили интерьер в настоящее арт-пространство.

Эти примеры объединяет одно: скучный минимализм окончательно ушел в прошлое. Сегодня гостиная должна быть живой, многослойной и отражать характер владельца. Антиквариат, винтажные находки, смелые цвета и неожиданные сочетания — именно они делают интерьер по-настоящему современным.

Уточнения

Гостиная салон — является общей комнатой, то есть предназначена для всех членов семьи. В больших домах гостиная также служит для деловых бесед и музыкальных занятий.



