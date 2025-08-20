Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Anadolu: в Турции нашли древнеримскую баню, сохранившуюся в идеальном состоянии
Виктория Боня опровергла слухи о плохом отношении к дочери
Шёлк, кашемир и шерсть нельзя стирать в стиральной машине
У Наташи Королёвой обнаружили две элитные квартиры в Майами
Белый дым после прогрева может указывать на повреждение прокладки ГБЦ
Учёные: вис на перекладине укрепляет мышцы кора и снижает нагрузку на позвоночник
Паста с лососем, помидорами и сливками — готовим дома вкуснее, чем в ресторане
Лёгкий уход, который работает: спреи с витаминами против ломкости и тусклости волос
Эксперты объяснили, почему штраф не приходит при фиксации превышения скорости камерами

Ваш интерьер выглядит старомодно: приёмы в оформлении гостиной, которые давно вышли из моды

Яркие картины в гостиной помогут превратить интерьер в арт-пространство
2:23
Недвижимость

Когда-то под словом "современная гостиная" представлялись белые стены, строгий минимализм и мебель без намека на уют. Сегодня такие интерьеры кажутся слишком холодными и безжизненными.

Ковер в гостиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ковер в гостиной

Дизайнеры уверены: главное — найти баланс между простотой и индивидуальностью. Именно поэтому в моду вошли яркие акценты, антиквариат, сложные фактуры и смелые цветовые решения.

Например, Рэйчел Айслинг Уокер, оформлявшая дом в Лондоне, призналась, что никогда не тяготела к серо-белым оттенкам: она выросла в Италии и предпочитает теплые, живые тона. Ее проект демонстрирует, что охра, ржаво-красный и глубокие зеленые цвета прекрасно сочетаются с мягкими белыми стенами, создавая ощущение свежести.

Современная гостиная вовсе не обязана быть стерильной. Дизайнеры все чаще комбинируют новое и старое, позволяя антикварным предметам подчеркнуть характер интерьера. При этом яркие узоры и смелая графика помогают сделать пространство более молодым и динамичным, пишет houseandgarden.co.uk.

Так, квартира Кристиана Бенсе в Баттерси напоминает слоеный пирог: здесь классика и современность соединяются благодаря искусству и нестандартной мебели. А дом в Ноттинг-Хилле, обновленный студией Vero, буквально заиграл красками после того, как дизайнеры добавили терракотовые ковры, насыщенные ткани и акцентные стены.

В проектах студии Squire главный акцент сделан на непринужденность и удобство. Дизайнеры намеренно отказались от строгих форм, сделав ставку на мягкие ткани и винтажные детали. В другом лондонском доме Лоника Чанде доказала, что правильно подобранный цвет способен оживить даже спокойный фон: охристые подушки и яркие картины превратили интерьер в настоящее арт-пространство.

Эти примеры объединяет одно: скучный минимализм окончательно ушел в прошлое. Сегодня гостиная должна быть живой, многослойной и отражать характер владельца. Антиквариат, винтажные находки, смелые цвета и неожиданные сочетания — именно они делают интерьер по-настоящему современным.

Уточнения

Гостиная салон — является общей комнатой, то есть предназначена для всех членов семьи. В больших домах гостиная также служит для деловых бесед и музыкальных занятий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Еда и рецепты
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Последние материалы
Anadolu: в Турции нашли древнеримскую баню, сохранившуюся в идеальном состоянии
Виктория Боня опровергла слухи о плохом отношении к дочери
Шёлк, кашемир и шерсть нельзя стирать в стиральной машине
У Наташи Королёвой обнаружили две элитные квартиры в Майами
Белый дым после прогрева может указывать на повреждение прокладки ГБЦ
Учёные: вис на перекладине укрепляет мышцы кора и снижает нагрузку на позвоночник
Паста с лососем, помидорами и сливками — готовим дома вкуснее, чем в ресторане
Лёгкий уход, который работает: спреи с витаминами против ломкости и тусклости волос
Эксперты объяснили, почему штраф не приходит при фиксации превышения скорости камерами
Как накачать ягодицы дома: лучшее упражнение со стулом — инструкция
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.