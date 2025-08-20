Пауки массово полезут в дома уже к концу августа: два простых правила помогут спастись

Не допустить проникновения пауков в дом осенью поможет регулярная уборка

С приближением конца лета специалисты по борьбе с вредителями предупреждают: в домах начнут появляться всё больше пауков.

Фото: Wikimedia Commons by Ciar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Домашний паук

Причина проста — с наступлением брачного сезона самцы активно ищут самок, а понижение температуры вынуждает их искать более сухие и тёплые места. Чаще всего ими становятся жилые помещения.

Эксперты Pest UK рекомендуют два простых, но эффективных правила, которые помогут снизить вероятность появления восьминогих соседей:

1. Избавьтесь от беспорядка

Пауки предпочитают прятаться в укромных местах — коробках, пакетах, старых вещах. Чем больше свободного пространства и меньше хаотично сложенных предметов, тем меньше вероятность, что пауки облюбуют ваш дом.

Особенно важно использовать пластиковые контейнеры вместо картонных коробок: забраться внутрь им гораздо сложнее.

2. Регулярно убирайтесь

Особое внимание стоит уделять труднодоступным зонам: за мебелью, под диванами, в тёмных углах. Регулярная уборка с пылесосом поможет избавиться не только от паутины, но и от самих пауков. Также важно вытирать пыль и поддерживать чистоту на полках и в шкафах.

Дополнительные способы защиты

Помимо уборки, специалисты советуют использовать натуральные репелленты. Ряд растений обладает свойствами, которые отпугивают пауков. Среди них:

базилик,

розмарин,

лаванда,

мята,

хризантема,

цитронелла.

Разместив такие растения у входа в дом или в жилых комнатах, можно снизить вероятность появления непрошеных гостей.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).



