Пауки массово полезут в дома уже к концу августа: два простых правила помогут спастись

С приближением конца лета специалисты по борьбе с вредителями предупреждают: в домах начнут появляться всё больше пауков.
Причина проста — с наступлением брачного сезона самцы активно ищут самок, а понижение температуры вынуждает их искать более сухие и тёплые места. Чаще всего ими становятся жилые помещения.
Эксперты Pest UK рекомендуют два простых, но эффективных правила, которые помогут снизить вероятность появления восьминогих соседей:
Пауки предпочитают прятаться в укромных местах — коробках, пакетах, старых вещах. Чем больше свободного пространства и меньше хаотично сложенных предметов, тем меньше вероятность, что пауки облюбуют ваш дом.
Особенно важно использовать пластиковые контейнеры вместо картонных коробок: забраться внутрь им гораздо сложнее.
Особое внимание стоит уделять труднодоступным зонам: за мебелью, под диванами, в тёмных углах. Регулярная уборка с пылесосом поможет избавиться не только от паутины, но и от самих пауков. Также важно вытирать пыль и поддерживать чистоту на полках и в шкафах.
Помимо уборки, специалисты советуют использовать натуральные репелленты. Ряд растений обладает свойствами, которые отпугивают пауков. Среди них:
Разместив такие растения у входа в дом или в жилых комнатах, можно снизить вероятность появления непрошеных гостей.
