Красивый фасад не спасёт: именно эти просчёты убивают комфорт в загородных домах

Мечтаете о переезде за город? Красивый участок и количество этажей — это важно, но настоящий комфорт в доме определяет именно планировка. Ошибки на этом этапе потом обходятся дорого, ведь переделывать комнаты и коммуникации захочет далеко не каждый.
Буферная зона у входа защищает дом от холода, сквозняков и грязи. В частном доме без подъезда прихожая загрязняется в разы быстрее, особенно если участок не благоустроен.
Несколько гардеробных освобождают пространство и помогают разделить хранение одежды: сезонной, рабочей и повседневной.
Нормы требуют минимум 6 кв. м. Часто оборудование прячут под лестницей или даже ставят на кухне. Это неудобно и небезопасно.
В двухэтажном доме санузел рядом со спальнями — необходимость. Маленькие помещения вроде 800x1200 мм превращают использование в мучение.
Изолированная столовая нередко простаивает. Лучше выбирать открытую кухню-столовую, создающую ощущение воздуха и простора.
Спальни должны быть изолированными, с хорошей вентиляцией и логичным доступом.
