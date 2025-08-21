Незаметная дверь превращает тесный коридор в просторный холл: эффект, который удивляет

Кажется, дверь в санузел — самая простая и незаметная деталь квартиры. Но именно она может решить проблему тесного коридора и превратиться в эффектный элемент интерьера.
Стандарт ширины полотна — 60-70 см, а высота совпадает с межкомнатными дверями: 200-210 см. Если нужно больше, расширяйте проём, но помните: это уже перепланировка, требующая согласования. Толщина коробки должна совпадать со стеной — тогда не возникнет проблем с наличниками.
Хотите скрыть дверь? Сделайте её "хамелеоном" — оклейте обоями или плиткой в тон стены. Любите смелые решения? Подойдут витражи, зеркальные филёнки или даже старые двери, расписанные меловой краской. Стеклянные вставки, фактурное или матовое стекло придадут интерьеру лёгкость и приватность.
Шпон (нем. Span - "щепа") — древесный материал, представляющий собой тонкие листы древесины толщиной от 0,1 до 10 мм
