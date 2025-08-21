Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Незаметная дверь превращает тесный коридор в просторный холл: эффект, который удивляет

Эксперты назвали стандартные размеры дверей в ванную комнату
Недвижимость

Кажется, дверь в санузел — самая простая и незаметная деталь квартиры. Но именно она может решить проблему тесного коридора и превратиться в эффектный элемент интерьера.

Дверь в ванную
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дверь в ванную

Размеры и установка

Стандарт ширины полотна — 60-70 см, а высота совпадает с межкомнатными дверями: 200-210 см. Если нужно больше, расширяйте проём, но помните: это уже перепланировка, требующая согласования. Толщина коробки должна совпадать со стеной — тогда не возникнет проблем с наличниками.

Конструкции дверей

  • Распашная — надёжна, но "съедает" место.
  • Сдвижная (купе, амбарная) — практична в узких коридорах, но уступает в герметичности.
  • Гармошка — экономит пространство, но редко встречается в продаже.
  • Поворотная — необычное решение, занимает меньше места, чем обычная распашная.
  • Двустворчатая — добавляет торжественности и света, но требует широкого проёма.

Материалы

  • Дерево — красиво и долговечно, если есть вентиляция.
  • Шпон — более практичный вариант, но нуждается в защите.
  • Ламинат (ПВХ-плёнка) — бюджетный и влагостойкий выбор.
  • Стекло — не боится воды, добавляет лёгкости интерьеру. Важно, чтобы оно было закалённым.

Декор и стиль

Хотите скрыть дверь? Сделайте её "хамелеоном" — оклейте обоями или плиткой в тон стены. Любите смелые решения? Подойдут витражи, зеркальные филёнки или даже старые двери, расписанные меловой краской. Стеклянные вставки, фактурное или матовое стекло придадут интерьеру лёгкость и приватность.

Уточнения

Шпон (нем. Span - "щепа") — древесный материал, представляющий собой тонкие листы древесины толщиной от 0,1 до 10 мм

Эксперты назвали стандартные размеры дверей в ванную комнату
