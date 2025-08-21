Незаметная дверь превращает тесный коридор в просторный холл: эффект, который удивляет

Кажется, дверь в санузел — самая простая и незаметная деталь квартиры. Но именно она может решить проблему тесного коридора и превратиться в эффектный элемент интерьера.

Размеры и установка

Стандарт ширины полотна — 60-70 см, а высота совпадает с межкомнатными дверями: 200-210 см. Если нужно больше, расширяйте проём, но помните: это уже перепланировка, требующая согласования. Толщина коробки должна совпадать со стеной — тогда не возникнет проблем с наличниками.

Конструкции дверей

Распашная — надёжна, но "съедает" место.

Сдвижная (купе, амбарная) — практична в узких коридорах, но уступает в герметичности.

Гармошка — экономит пространство, но редко встречается в продаже.

Поворотная — необычное решение, занимает меньше места, чем обычная распашная.

Двустворчатая — добавляет торжественности и света, но требует широкого проёма.

Материалы

Дерево — красиво и долговечно, если есть вентиляция.

Шпон — более практичный вариант, но нуждается в защите.

Ламинат (ПВХ-плёнка) — бюджетный и влагостойкий выбор.

Стекло — не боится воды, добавляет лёгкости интерьеру. Важно, чтобы оно было закалённым.

Декор и стиль

Хотите скрыть дверь? Сделайте её "хамелеоном" — оклейте обоями или плиткой в тон стены. Любите смелые решения? Подойдут витражи, зеркальные филёнки или даже старые двери, расписанные меловой краской. Стеклянные вставки, фактурное или матовое стекло придадут интерьеру лёгкость и приватность.

Уточнения

Шпон (нем. Span - "щепа") — древесный материал, представляющий собой тонкие листы древесины толщиной от 0,1 до 10 мм



