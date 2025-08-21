Красота без миллионов: как превратить грядки и старые вещи в элементы дизайна

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дизайнеры перечислили бюджетные стили для оформления участка
2:10
Недвижимость

Можно ли совместить красоту и экономию в ландшафте? Пока одни утверждают, что стильный сад требует вложений, другие уверены: существуют направления, где расходы сведены к минимуму.

Уютный сад в стиле кантри
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютный сад в стиле кантри

С чего начать

Первым делом важно честно оценить участок. Ровная территория потребует меньше усилий, чем надел с оврагами и перепадами рельефа — здесь значительная часть бюджета уйдёт на проект.

Но главный совет профессионалов: не торопитесь. Проект — это основа, на которой строится весь сад. Спонтанные покупки ("влюбился в эту тую — беру") почти всегда приводят к пустым тратам.

Ожидания и реальность

Часто заказчики думают о нескольких кустах и деревьях, но для дизайнера ландшафт — это полноценная система: от дендроплана до дорожной схемы. Одно решение цепляет другое, и здесь экономить на проекте — значит рисковать переделками.

Бюджетные стили сада

  • Минимализм. Простые формы, чёткие зоны, никаких дорогих конструкций и сложных тропинок. Газон можно заменить отсыпкой, материалы выбрать практичные и лёгкие в уходе.
  • Скандинавский стиль. Философия "пусть растёт, как растёт". Лёгкий хаос, естественные линии, злаки и неприхотливые растения, которые отлично сочетаются между собой.
  • Английский пейзажный сад. Натуральные материалы, контрастные цветники, извилистые дорожки. Сочетание ухоженности и лёгкой небрежности делает его доступным по цене и очень уютным.
  • Кантри. На первый взгляд хаотичный, но на деле практичный стиль. Грядки становятся частью композиции, а самодельные элементы — лавки из брёвен, старые телеги, пни — превращаются в украшения.
  • Сад с акцентами. Самый хитрый вариант для экономии. Простая основа дополняется яркими деталями, которые задают характер всему ландшафту. Несколько выразительных акцентов способны полностью изменить восприятие пространства.

Уточнения

Ка́нтри или кантри-му́зыка (от англ. country music, дословно — "сельская музыка") — обобщённое название формы музицирования, возникшей среди белого населения сельских районов юга и запада США, и основанной на песенных и танцевальных мелодиях, завезённых в Северную Америку ранними переселенцами из Европы.

