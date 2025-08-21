Ремонт превращается в чёрную дыру для бюджета: как не оказаться в плену переделок

Эксперты: при ремонте не стоит экономить на полу, электрике и выравнивании стен

Можно ли сделать ремонт недорого, но так, чтобы он не превратился в бесконечный источник проблем? Ответ прост: экономия возможна, но только там, где это действительно уместно. Есть работы, на которых лучше не пытаться "урезать бюджет", иначе каждое полгода придётся всё переделывать.

Опасные крайности

Многие думают: если всё купить подороже, результат будет идеальным. Но чаще всего деньги заканчиваются ещё до того, как ремонт подходит к середине. С другой стороны, покупка самого дешёвого из распродаж тоже не выход — интерьер выглядит так, будто ремонта вовсе не было.

План — главный инструмент

Самое разумное решение — составить подробный план: от сметы с учётом непредвиденных расходов до схем освещения и расстановки мебели. Именно поэтому экономить на дизайнере — большая ошибка. Дизайн-проект не только "красивые картинки", но и точные чертежи, планы отделки и расчёты материалов.

Что обязательно стоит сделать качественно

Есть работы, которые почти невозможно переделать без серьёзных переделок:

Укладка полов и стяжка.

Разводка отопления, электрики и водоснабжения.

Выравнивание стен, потолков и углов, особенно в местах установки мебели и плитки.

Профессионалы или "своими руками"

Если материалы дорогие, не доверяйте их случайным рабочим. Испорченное никто не компенсирует. Конечно, многое можно сделать самому, но учтите: даже простая сборка кухни у профессиональной бригады займёт целый день. А у вас? К тому же инструменты для ремонта стоят недёшево, и часто они больше не пригодятся.

Выбирайте стиль по бюджету

Некоторые стили требуют больших вложений: классика, барокко, ар-деко или хай-тек. В режиме экономии они превратятся в бутафорию. Зато минимализм, лофт, прованс или эклектика отлично вписываются в небольшой бюджет.

Экономия без потери уюта

Самый простой способ получить стильный интерьер — сочетать элементы. Современный гарнитур и старинные стулья, новая кровать и винтажные тумбочки из комиссионки — всё это создаёт характер. Главное правило: на базовой мебели (диван, кровать, кухня) экономить нельзя.

Белые стены и свет

Если нет денег на дорогие материалы — не беда. Белые стены, хороший пол и продуманное освещение создадут современный интерьер, а атмосферу легко меняют текстиль, картины и аксессуары.

