Камень и керамогранит дружат только на расстоянии: как сочетать натуральное и имитацию без провалов

Фраза "сочетать несочетаемое" стала лозунгом многих дизайн-проектов. Я часто слышу её и от коллег, и от клиентов. Такие решения действительно впечатляют и могут вдохновлять. Но в стремлении к эффектности легко потерять чувство стиля — и превратить интерьер в набор случайных элементов.

Натуральный материал и его имитация

Наиболее частая проблема — перепад толщин. Так, у мраморного слэба около 30 мм, а у керамогранита — всего 5-9 мм. Даже слой клея отличается, и в итоге получаем разницу в высоте покрытия. Да, мастера могут "подогнать" стяжку, но это работа ювелирного уровня.

Выигрышный вариант — сочетать мрамор и керамогранит с его имитацией на разных поверхностях. Например, камень на стенах и керамогранит на полу — и красиво, и практично.

Ручная работа и заводское производство

Популярный приём — "разбавить" дорогую дизайнерскую плитку более доступным вариантом. Но стоит помнить:

плитка ручной работы всегда имеет разницу в размере, что приводит к неровным швам;

материалы разных фабрик отличаются по калибру и толщине, из-за чего монтаж становится проблемой.

Совет: если хотите комбинировать плитку, лучше разделяйте её по зонам, как это часто делают в ванной.

Бетон — материал без партнёров

В интерьерах в стиле лофт бетон занимает центральное место. Но он не терпит "соседей". Даже имитация выглядит тяжеловесно.

Единственное допустимое дополнение — аксессуары или картины, например, в технике пастозной живописи. А вот мозаика или декоративные панно на бетоне смотрятся чужеродно. При этом рядом с деревом бетон смотрится выигрышно — пример на фото это подтверждает.

Классика требует подлинности

Особенно важно учитывать детали при классическом оформлении. Натуральный паркет и мрамор в компании с полиуретановыми молдингами или мебелью из МДФ выглядят откровенно "фальшиво". Если создаёте классику — придерживайтесь натуральных материалов, иначе эффект будет испорчен.

