3 предмета мебели, которые делают квартиру старомодной

1:16
Недвижимость

Мы часто храним дома мебель, доставшуюся от родителей или бабушек. Она кажется крепкой и надёжной, но в реальности мешает обновлению интерьера и крадёт пространство. Дизайнеры уверены: у некоторых вещей давно истёк срок службы — им пора на свалку.

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

Сервант

Когда-то сервант был главным символом достатка: сервизы, хрусталь и посуда выставлялись на всеобщее обозрение. Сегодня этот предмет смотрится громоздко и устарело. В маленьких квартирах он буквально "съедает" пространство и мешает создать лёгкий современный интерьер.

Стенка под телевизор

Эти конструкции ещё недавно считались модным решением, но теперь выглядят тяжеловесно. Они занимают слишком много места и не позволяют свободно менять планировку. Гораздо удобнее повесить телевизор на стену или поставить его на лёгкую тумбу.

Стеклянный столик

Да, он эффектно смотрится, но этим достоинства и ограничиваются. Стеклянный стол быстро покрывается отпечатками пальцев, требует постоянного ухода, а его острые углы и хрупкость делают его небезопасным. Такой предмет не выдерживает конкуренции с практичными и удобными альтернативами.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
