Окна собирают грязь быстрее, чем холодильник — и вот что их спасёт

Рецепт раствора с глицерином для очистки окон в домашних условиях

Стекло стало привычной частью домов ещё в XIX веке. Большие панели заменили маленькие окошки со свинцовыми перегородками, и в комнаты хлынул свет. Жители восхищались: "Какая красота!" Но у этой красоты есть и обратная сторона.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё окон

Хрупкость и пыль

Стекло легко разбить — достаточно лёгкого удара. И хотя поверхность твёрдая и гладкая, она прекрасно собирает на себе пыль и следы жира. Это не так проблемно, как дерево или ткань, но регулярный уход обязателен.

Наши предки мыли окна смесью воды и уксуса. И удивительно: этот экологичный метод до сих пор актуален.

Современные средства

Сегодня в магазинах тысячи средств для мытья стёкол. В их основе чаще всего спирт, аммиак или поверхностно-активные вещества. Они хорошо справляются и с рамами, и с грязью. Но если вы хотите обойтись без химии, есть простой вариант — глицерин.

Глицериновый раствор

Чтобы приготовить средство, достаточно смешать:

1 литр тёплой воды,

пару капель средства для мытья посуды,

1/2 чайной ложки глицерина.

Смесь перелейте в распылитель, обработайте окна, удалите лишнюю влагу шпателем и протрите микрофиброй.

"Глицерин не только растворяет жир и пыль, но и придаёт блеск без разводов. А ещё оставляет защитную плёнку, которая задерживает новое загрязнение", — отмечает эксперт.

Зимний бонус

Особенно полезен глицерин в холодное время года. Он замедляет запотевание и обледенение стёкол, позволяя дольше сохранять их сухими и чистыми.

Уточнения

Глицери́н (от греч. γλυκερός «сладкий») — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 ( OH ) 3 {\displaystyle {\ce {C3H5(OH)3}}} .



