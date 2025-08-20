Стекло стало привычной частью домов ещё в XIX веке. Большие панели заменили маленькие окошки со свинцовыми перегородками, и в комнаты хлынул свет. Жители восхищались: "Какая красота!" Но у этой красоты есть и обратная сторона.
Стекло легко разбить — достаточно лёгкого удара. И хотя поверхность твёрдая и гладкая, она прекрасно собирает на себе пыль и следы жира. Это не так проблемно, как дерево или ткань, но регулярный уход обязателен.
Наши предки мыли окна смесью воды и уксуса. И удивительно: этот экологичный метод до сих пор актуален.
Сегодня в магазинах тысячи средств для мытья стёкол. В их основе чаще всего спирт, аммиак или поверхностно-активные вещества. Они хорошо справляются и с рамами, и с грязью. Но если вы хотите обойтись без химии, есть простой вариант — глицерин.
Чтобы приготовить средство, достаточно смешать:
Смесь перелейте в распылитель, обработайте окна, удалите лишнюю влагу шпателем и протрите микрофиброй.
"Глицерин не только растворяет жир и пыль, но и придаёт блеск без разводов. А ещё оставляет защитную плёнку, которая задерживает новое загрязнение", — отмечает эксперт.
Особенно полезен глицерин в холодное время года. Он замедляет запотевание и обледенение стёкол, позволяя дольше сохранять их сухими и чистыми.
Глицери́н (от греч. γλυκερός «сладкий») — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 ( OH ) 3 {\displaystyle {\ce {C3H5(OH)3}}} .
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.