Варочная поверхность без следов: домашний способ, который удивляет

Царапины на стеклокерамике появляются быстро — от кастрюль, сковородок или случайных движений. Они портят вид кухни и создают ощущение неряшливости, даже если поверхность чистая.
К счастью, есть несколько простых способов, которые помогут скрыть или даже убрать такие следы.
Не используйте металлические губки или абразивные порошки — они только усугубят ситуацию. Лучше выбирать деликатные методы и проверять их сначала на небольшом участке.
Если повреждения глубокие и заметные, то полностью убрать их в домашних условиях вряд ли получится. Но регулярный уход поможет значительно продлить срок службы варочной панели и сохранить её внешний вид.
