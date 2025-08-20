Варочная поверхность без следов: домашний способ, который удивляет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Царапины на стеклокерамике появляются быстро — от кастрюль, сковородок или случайных движений. Они портят вид кухни и создают ощущение неряшливости, даже если поверхность чистая.

Кухонная плита
Фото: commons.wikimedia. org by PLE BORA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кухонная плита

К счастью, есть несколько простых способов, которые помогут скрыть или даже убрать такие следы.

Что можно использовать

  • Пищевая сода
    Смешайте её с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. Нанесите на царапину и аккуратно потрите мягкой тканью круговыми движениями. После смойте водой и вытрите насухо.
  • Зубная паста
    Обычная белая паста без геля тоже способна справиться с мелкими повреждениями. Достаточно нанести её на мягкую тряпку и отполировать поверхность.
  • Специальные полироли
    В магазинах бытовой химии можно найти средства для ухода за стеклокерамикой. Они создают тонкую защитную плёнку, делая царапины менее заметными и предотвращая появление новых.

Важные предостережения

Не используйте металлические губки или абразивные порошки — они только усугубят ситуацию. Лучше выбирать деликатные методы и проверять их сначала на небольшом участке.

Если повреждения глубокие и заметные, то полностью убрать их в домашних условиях вряд ли получится. Но регулярный уход поможет значительно продлить срок службы варочной панели и сохранить её внешний вид.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
