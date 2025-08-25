Белая специя в вашей солонке может оказаться мелом: проверка за 3 секунды раскроет правду

Соль кажется самой привычной специей на кухне, но именно её чаще всего подделывают. В магазинах можно встретить дешёвые аналоги, замаскированные под "элитные" сорта, и даже добавки, которые при регулярном употреблении могут навредить. Проверить качество можно буквально за несколько секунд.
Один из самых простых способов — капнуть немного уксуса на соль. Если смесь начнёт активно шипеть и пениться, значит, перед вами не натуральная соль, а мел, окрашенный под "гималайскую" или морскую. Такой продукт к еде лучше не допускать.
Даже настоящая соль может быть небезопасной при неправильном использовании. Например, чёрная соль содержит сероводород. В больших количествах он токсичен. Такую соль добавляют только в готовые блюда, но не используют в тесте или при длительной термообработке.
Чтобы сократить количество соли в рационе, можно заменить её частью других приправ:
Многие продукты из магазина содержат глутамат натрия, который вызывает привыкание. Но есть натуральная альтернатива: смесь из сушёных грибов, томатов и чеснока. Перемолотые в порошок ингредиенты становятся отличным домашним усилителем вкуса без химии.
Если хочется уменьшить потребление натрия, можно использовать лимонный сок. Он усиливает вкус блюда и делает его более "солёным" на вкус, хотя соли в нём нет. Такой приём часто используют профессиональные повара для лёгкой и полезной кухни.
Пова́ренная соль или пищева́я соль - пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
