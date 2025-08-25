Белая специя в вашей солонке может оказаться мелом: проверка за 3 секунды раскроет правду

Магазины часто продают окрашенный мел под видом гималайской соли

Соль кажется самой привычной специей на кухне, но именно её чаще всего подделывают. В магазинах можно встретить дешёвые аналоги, замаскированные под "элитные" сорта, и даже добавки, которые при регулярном употреблении могут навредить. Проверить качество можно буквально за несколько секунд.

Экспресс-тест с уксусом

Один из самых простых способов — капнуть немного уксуса на соль. Если смесь начнёт активно шипеть и пениться, значит, перед вами не натуральная соль, а мел, окрашенный под "гималайскую" или морскую. Такой продукт к еде лучше не допускать.

Внешний вид настоящей соли

Морская соль всегда имеет лёгкий сероватый оттенок и немного влажная на ощупь.

всегда имеет лёгкий сероватый оттенок и немного влажная на ощупь. Идеально белые сухие кристаллы чаще всего означают химическую очистку, при которой соль теряет естественные микроэлементы.

чаще всего означают химическую очистку, при которой соль теряет естественные микроэлементы. Йодированная соль хранится недолго: через полгода йод испаряется, и продукт перестаёт выполнять свою функцию.

Опасность натуральных сортов

Даже настоящая соль может быть небезопасной при неправильном использовании. Например, чёрная соль содержит сероводород. В больших количествах он токсичен. Такую соль добавляют только в готовые блюда, но не используют в тесте или при длительной термообработке.

Полезные альтернативы

Чтобы сократить количество соли в рационе, можно заменить её частью других приправ:

Соль с водорослями : измельчённые нори или ламинария, смешанные с морской солью 1:1, отлично подчёркивают вкус рыбы и салатов.

: измельчённые нори или ламинария, смешанные с морской солью 1:1, отлично подчёркивают вкус рыбы и салатов. Сельдерейная соль: высушенные стебли сельдерея измельчаются и соединяются с солью. Получается натуральный ароматизатор, который делает блюда насыщенными без лишнего натрия.

Усилитель вкуса своими руками

Многие продукты из магазина содержат глутамат натрия, который вызывает привыкание. Но есть натуральная альтернатива: смесь из сушёных грибов, томатов и чеснока. Перемолотые в порошок ингредиенты становятся отличным домашним усилителем вкуса без химии.

Как сократить количество соли в еде

Если хочется уменьшить потребление натрия, можно использовать лимонный сок. Он усиливает вкус блюда и делает его более "солёным" на вкус, хотя соли в нём нет. Такой приём часто используют профессиональные повара для лёгкой и полезной кухни.

Пова́ренная соль или пищева́я соль - пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

