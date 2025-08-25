Ванна пожелтела и покрылась налётом? Два простых средства вернут белизну за 10 минут

Даже новая и дорогая ванна со временем теряет сияние. На поверхности появляются желтизна, известковый налёт, ржавые пятна. Всё это портит вид и заставляет задуматься о покупке дорогой химии или даже замене сантехники. Но на самом деле есть простые способы вернуть ванне белоснежный вид всего за 10-15 минут — с помощью подручных средств.
Потемнение эмали — естественный процесс. На неё влияют:
Постепенно эмаль теряет гладкость, и даже простая вода оставляет серый налёт. Но не всё потеряно — поверхность можно быстро обновить.
Один из самых действенных методов — смесь перекиси водорода и нашатырного спирта. Эти два компонента работают в тандеме:
Эффект виден сразу: эмаль становится белой и свежей, словно после профессиональной чистки.
Если нашатырный спирт не нашёлся в аптечке, можно использовать комбинацию пищевой соды и уксуса.
Эта смесь тоже прекрасно справляется с налётом и желтизной, особенно на дне и стенках ванны.
Вернуть ванне белоснежный блеск можно без дорогих средств и лишних усилий. Смесь перекиси и нашатырного спирта или простая сода с уксусом справятся с задачей за считанные минуты. А если сделать такую чистку привычкой, ванна будет долго выглядеть как новая.
