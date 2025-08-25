Ванна пожелтела и покрылась налётом? Два простых средства вернут белизну за 10 минут

Смесь соды и уксуса эффективно устраняет желтизну на поверхности ванны

Даже новая и дорогая ванна со временем теряет сияние. На поверхности появляются желтизна, известковый налёт, ржавые пятна. Всё это портит вид и заставляет задуматься о покупке дорогой химии или даже замене сантехники. Но на самом деле есть простые способы вернуть ванне белоснежный вид всего за 10-15 минут — с помощью подручных средств.

Почему ванна темнеет

Потемнение эмали — естественный процесс. На неё влияют:

жёсткая вода с большим количеством солей;

остатки моющих средств;

высокая влажность в помещении;

микроскопические царапины, где оседает грязь.

Постепенно эмаль теряет гладкость, и даже простая вода оставляет серый налёт. Но не всё потеряно — поверхность можно быстро обновить.

Главный секрет: перекись и нашатырь

Один из самых действенных методов — смесь перекиси водорода и нашатырного спирта. Эти два компонента работают в тандеме:

перекись отбеливает и осветляет поверхность;

нашатырь растворяет жир и известковый налёт.

Как применять

Смешайте перекись и нашатырный спирт в пропорции 1:2.

Нанесите раствор на ванну губкой или распылителем.

Оставьте на 10-15 минут.

Смойте тёплой водой.

Эффект виден сразу: эмаль становится белой и свежей, словно после профессиональной чистки.

Альтернатива для тех, у кого нет нашатыря

Если нашатырный спирт не нашёлся в аптечке, можно использовать комбинацию пищевой соды и уксуса.

Смешайте ингредиенты до состояния густой пасты.

Нанесите на проблемные участки.

Оставьте на 10 минут.

Смойте водой.

Эта смесь тоже прекрасно справляется с налётом и желтизной, особенно на дне и стенках ванны.

Дополнительные советы

Для регулярного ухода достаточно раз в неделю протирать ванну мягкой губкой с содой или лимонной кислотой.

Чтобы ржавчина не появлялась, следите за капающими кранами — именно протечки оставляют самые стойкие пятна.

Никогда не используйте металлические щётки и абразивы: они царапают эмаль, и загрязнения будут появляться ещё быстрее.

Вернуть ванне белоснежный блеск можно без дорогих средств и лишних усилий. Смесь перекиси и нашатырного спирта или простая сода с уксусом справятся с задачей за считанные минуты. А если сделать такую чистку привычкой, ванна будет долго выглядеть как новая.

Уточнения

