Ванна пожелтела и покрылась налётом? Два простых средства вернут белизну за 10 минут

2:40
Недвижимость

Даже новая и дорогая ванна со временем теряет сияние. На поверхности появляются желтизна, известковый налёт, ржавые пятна. Всё это портит вид и заставляет задуматься о покупке дорогой химии или даже замене сантехники. Но на самом деле есть простые способы вернуть ванне белоснежный вид всего за 10-15 минут — с помощью подручных средств.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Почему ванна темнеет

Потемнение эмали — естественный процесс. На неё влияют:

  • жёсткая вода с большим количеством солей;
  • остатки моющих средств;
  • высокая влажность в помещении;
  • микроскопические царапины, где оседает грязь.

Постепенно эмаль теряет гладкость, и даже простая вода оставляет серый налёт. Но не всё потеряно — поверхность можно быстро обновить.

Главный секрет: перекись и нашатырь

Один из самых действенных методов — смесь перекиси водорода и нашатырного спирта. Эти два компонента работают в тандеме:

  • перекись отбеливает и осветляет поверхность;
  • нашатырь растворяет жир и известковый налёт.

Как применять

  • Смешайте перекись и нашатырный спирт в пропорции 1:2.
  • Нанесите раствор на ванну губкой или распылителем.
  • Оставьте на 10-15 минут.
  • Смойте тёплой водой.

Эффект виден сразу: эмаль становится белой и свежей, словно после профессиональной чистки.

Альтернатива для тех, у кого нет нашатыря

Если нашатырный спирт не нашёлся в аптечке, можно использовать комбинацию пищевой соды и уксуса.

  • Смешайте ингредиенты до состояния густой пасты.
  • Нанесите на проблемные участки.
  • Оставьте на 10 минут.
  • Смойте водой.

Эта смесь тоже прекрасно справляется с налётом и желтизной, особенно на дне и стенках ванны.

Дополнительные советы

  • Для регулярного ухода достаточно раз в неделю протирать ванну мягкой губкой с содой или лимонной кислотой.
  • Чтобы ржавчина не появлялась, следите за капающими кранами — именно протечки оставляют самые стойкие пятна.
  • Никогда не используйте металлические щётки и абразивы: они царапают эмаль, и загрязнения будут появляться ещё быстрее.

Вернуть ванне белоснежный блеск можно без дорогих средств и лишних усилий. Смесь перекиси и нашатырного спирта или простая сода с уксусом справятся с задачей за считанные минуты. А если сделать такую чистку привычкой, ванна будет долго выглядеть как новая.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
