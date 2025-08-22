Тайные расчеты: когда россияне планируют стать владельцами квартир — и что получается на самом деле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Исследование компании Level Group показало, что почти каждый пятый россиянин (18%) планировал приобрести собственное жилье в возрасте от 25 до 30 лет, однако лишь 11% смогли реализовать эти планы. Каждый третий (29%) ожидал получить квартиру в наследство, но на практике это произошло только у 25% респондентов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чаще всего россияне становятся владельцами собственного жилья в возрасте от 30 до 35 лет (29%), хотя изначально планировали это сделать в более молодом возрасте. Каждый пятый (22%) вообще не рассчитывал на покупку квартиры.

По данным пресс-службы компании, ожидания россиян часто не соответствуют рыночным реалиям. Даже при поддержке родителей многим не удается уложиться в запланированные сроки покупки жилья. Средний возраст россиянина, берущего ипотечный кредит, составляет 36 лет. Около 25% заемщиков — в возрасте 40-50 лет, 20% — до 30 лет, а на долю тех, кто старше 50 лет, приходится всего 5%, сообщает Газета.Ru.

Интересно, что в решении квартирного вопроса многие россияне полагаются только на себя. Большинство тех, кто купил квартиру самостоятельно, не имели стартового капитала (47%) и использовали только собственные накопления. 40% получили значительную финансовую помощь от родителей и родственников, а 13% приобрели жилье, продав квартиру, полученную в наследство.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
