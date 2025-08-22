Коммунальный сюрприз: 63% россиян в панике от взлетевших цен на ЖКУ

Рост тарифов ЖКХ вынуждает россиян менять бюджет: 3 способа выжить, которые они используют

Более 78% жителей России получили новые счета за жилищно-коммунальные услуги, и 63% из них заметили значительное увеличение стоимости по сравнению с предыдущими периодами. Это подтверждает опрос финансового маркетплейса "Выберу.ру". Наибольший рост цен наблюдался в таких категориях, как водоснабжение, содержание жилья, электроэнергия и вывоз мусора.

Из-за повышения тарифов 37% респондентов пересмотрели свои семейные бюджеты. Треть из них сократила расходы на повседневные нужды, а 28% — на развлечения и досуг. Оставшиеся 63% не отметили изменений в структуре своих расходов.

Способы оплаты коммунальных услуг варьируются: 46% россиян платят из текущих доходов, 35% заранее откладывают средства, а 12% используют заемные средства, такие как кредитные карты или микрозаймы, сообщает Газета.Ru.

Кроме того, 47% опрошенных сообщили о проблемах с качеством коммунальных услуг в последнее время. Часто встречаются перебои с горячим водоснабжением, отключения электроэнергии, нерегулярная уборка в подъездах, несвоевременный ремонт придомовой территории и недостаточное содержание общего имущества. Также возникли проблемы с вывозом твердых отходов. По мнению респондентов, уровень комфорта не соответствует затратам на ЖКУ.

Четверть опрошенных уже предпринимают меры или планируют их для снижения потребления ресурсов и оптимизации расходов, например, установку счетчиков и изменение бытовых привычек. Многие считают, что система расчетов и контроля качества ЖКУ требует доработки и повышения прозрачности.

Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру", отметила, что рост тарифов на ЖКУ стал серьезным финансовым испытанием для многих семей. Она подчеркнула, что 12% респондентов уже прибегают к заемным средствам для оплаты коммуналки, что свидетельствует о том, что повышение цен стало для них экстренной финансовой задачей.

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.



