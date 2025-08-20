Белые вещи и блестящая плитка: секрет кроется в домашней пасте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:26
Недвижимость

Обычная пищевая сода и перекись водорода знакомы каждому: первая живёт в кухонных шкафчиках, вторая — в аптечке. По отдельности они известны как универсальные помощники в быту, но вместе превращаются в мощную пасту, которая заменяет целый арсенал чистящих средств.

Чистка кухонной столешницы содой и лимоном alt
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка кухонной столешницы содой и лимоном alt

Чистота в ванной

Стыки плитки — одно из самых проблемных мест в доме. Паста из соды и перекиси легко справляется с этим: нанесите смесь старой зубной щёткой, оставьте на несколько минут и смойте водой. Грязь растворяется, а плитка снова сияет.

Для одежды

Белые ткани со временем теряют свежесть. Чтобы вернуть им яркость, разведите пару ложек пасты в тёплой воде и замочите вещи на полчаса перед стиркой. Результат удивит.

Победа над запахами

Разделочные доски и кухонные принадлежности часто впитывают стойкие запахи. Достаточно протереть их приготовленной пастой и оставить ненадолго. После смывания исчезают даже самые "въедливые" ароматы.

Важные предосторожности

Несмотря на очевидные плюсы, к такой смеси стоит относиться внимательно. Даже слабый раствор перекиси может раздражать слизистые и глаза. Работайте в перчатках, не держите состав на коже слишком долго и не используйте его в пищевых целях.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.

