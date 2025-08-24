Микроволновка в малогабаритке: 7 решений, чтобы сэкономить каждый сантиметр

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Микроволновая печь давно стала незаменимой помощницей. Но вот беда: этот полезный прибор далеко не всегда гармонично вписывается в интерьер. Иногда кажется, что СВЧ портит общее впечатление от кухни, создаёт ощущение захламлённости или занимает слишком много места. К счастью, есть немало способов разместить микроволновку так, чтобы она не мешала и при этом оставалась под рукой.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Над плитой: решение с западным акцентом

  • В американских и европейских интерьерах микроволновку часто устанавливают прямо над плитой, объединяя её с вытяжкой. Это позволяет сэкономить пространство и держать всю технику в одном функциональном блоке. В наших реалиях чаще используют встроенные вытяжки, но современные гарнитуры всё чаще предлагают секции, рассчитанные на такую компоновку. Это удобно и практично, особенно в небольших квартирах.

На подоконнике: когда важен каждый сантиметр

  • Маленькая кухня требует нестандартных решений. Если подоконник широкий и свободный, он может стать отличным местом для микроволновки. Такое размещение освобождает рабочую поверхность и позволяет рационально использовать площадь. Главное — убедиться, что печь не мешает открывать окна и не закрывает естественный свет.

На отдельной поверхности

  • Микроволновку можно поставить на передвижную тумбочку, небольшой столик или даже на стеллаж. Это решение удобно своей мобильностью: технику легко переставить, если потребуется изменить расстановку мебели или освободить место на столешнице. К тому же такой вариант позволяет выделить для СВЧ-печи отдельную "станцию", что особенно полезно в просторных кухнях.

Встроенная в кухонный остров

  • Если кухня достаточно просторна, микроволновку можно встроить в кухонный остров. Это одновременно скрывает прибор и делает его доступным для всей семьи. В острове часто размещают и другие мелкие устройства — кофемашину, тостер или мини-холодильник. Такой вариант помогает поддерживать порядок на рабочих поверхностях и придаёт кухне аккуратный вид.

Шкаф-колонна: стиль и удобство

  • Высокий шкаф-колонна — это модное и практичное решение для современных кухонь. В нём можно разместить не только духовой шкаф, но и микроволновку, расположив технику друг над другом. Это экономит место и позволяет объединить все приборы в единую систему. При этом микроволновка оказывается на уровне глаз — пользоваться ей удобно и безопасно.

Угол столешницы: эффективное использование мертвых зон

  • В угловых кухнях часто остаётся неиспользованное пространство в стыке двух столешниц. Туда прекрасно впишется микроволновка. Такой вариант позволяет оставить рабочие зоны свободными и при этом держать прибор на виду. Особенно хорошо он работает в небольших квартирах, где важен каждый квадратный сантиметр.

На кронштейне: практичное решение для компактных кухонь

  • Ещё один способ, который часто недооценивают, — установка микроволновки на настенный кронштейн. Когда-то такие крепления активно использовали для телевизоров, и их вполне можно приспособить под СВЧ. Прибор будет "парить" над поверхностью, не занимая места, а кухня станет визуально просторнее.

Микроволновка может быть незаметной

Правильное размещение микроволновки зависит от размеров кухни и стиля интерьера. В просторных кухнях стоит использовать встроенные варианты — колонны и острова. В небольших — подоконник, угол столешницы или настенный кронштейн. А если хочется мобильности, подойдёт отдельная тумба или стеллаж.

Уточнения

Микроволно́вая печь или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
