Один цвет решает две задачи: как дверь может и оживить интерьер, и скрыть ошибки

Яркая дверь в прихожей делает минималистичный интерьер выразительнее, говорят дизайнеры
Недвижимость

Обычные двери в светлых или древесных оттенках настолько привычны, что перестали восприниматься как часть интерьера. Но достаточно одного яркого мазка, чтобы привычное пространство заиграло по-новому. В прихожей, где каждая деталь на виду, смелое решение способно полностью изменить атмосферу.

Жёлтая дверь в прихожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жёлтая дверь в прихожей

Почему именно дверь

Прихожая — первое место, куда попадает человек, переступив порог квартиры. Здесь формируется первое впечатление о доме. Но чаще всего это самое скучное помещение: минимум света, мало декора и функциональность, вытеснившая эстетику. Яркая дверь ломает стереотипы и делает интерьер более живым.

В отличие от мебели или отделки стен, дверь — деталь мобильная: её проще перекрасить или обновить, чем полностью менять дизайн прихожей. Поэтому именно она становится идеальным элементом для экспериментов.

Первая причина — оживление интерьера

Насыщенный оттенок двери способен моментально преобразить даже самую неприметную прихожую. Яркий акцент работает как точка фокуса: взгляд сразу цепляется за него, а пространство кажется более энергичным и уютным.

Синий добавит глубины и спокойствия, зелёный подарит ощущение свежести, жёлтый внесёт солнечное настроение даже в пасмурный день, а лавандовый создаст лёгкую мечтательную атмосферу.

Вторая причина — маскировка недостатков планировки

Многие квартиры страдают от узких и вытянутых прихожих, асимметрии или темных углов. В таких случаях дверь яркого цвета играет роль хитрого приёма: она отвлекает внимание от проблемной геометрии и концентрирует взгляд на себе.

Так, в длинном коридоре насыщенная дверь уводит фокус с вытянутой формы, а в маленькой прихожей помогает избежать ощущения тесноты, создавая визуальный центр.

Баланс акцентов

Возникает вопрос: не будет ли яркая дверь выбиваться из общего стиля? Секрет в деталях. Достаточно пары элементов в том же цвете: коврик, ключница, крючки для одежды или декоративная ваза. Они создадут связку, и акцентная дверь будет выглядеть гармонично.

Важно не перегружать пространство — в небольшой прихожей одного смелого акцента вполне достаточно. Остальной интерьер лучше оставить спокойным и минималистичным, чтобы цвет двери зазвучал особенно выразительно.

Как выбрать цвет

  • Для светлой прихожей подойдут насыщенные и глубокие тона — сапфировый, изумрудный, бордо.
  • Для тёмной лучше взять яркие и "светящиеся" оттенки — жёлтый, оранжевый, бирюзовый.
  • Для нейтрального интерьера отлично работают пастельные, но необычные цвета — мята, лавандовый, персиковый.

Яркая дверь в прихожей — это простой и недорогой способ освежить интерьер, добавить индивидуальности и даже скрыть недостатки планировки. Один элемент способен изменить настроение всего пространства, сделав его стильным, современным и гостеприимным.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
