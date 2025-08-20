Когда квадратный метр стоит дешевле отпускного тура: неожиданный рейтинг регионов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:37
Недвижимость

Во втором квартале 2025 года аналитики агентства "ПромРейтинг" составили карту цен на новостройки по регионам страны. Итоги оказались любопытными: Оренбургская область вошла в ТОП-10 регионов с самыми доступными квартирами.

Мегаполис и аренда
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мегаполис и аренда

Оренбургская область — в числе лидеров по доступности

В среднем квадратный метр здесь стоит 91 739 рублей. С таким показателем регион занял 9-е место среди самых дешёвых субъектов РФ по стоимости нового жилья.

Москва и Ингушетия — два полюса

В то время как столица традиционно удерживает лидерство по самым высоким ценам на первичном рынке, Республика Ингушетия оказалась на другом краю рейтинга — жильё там дешевле всего.

Цены по стране растут

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках по России достигла 205 098 рублей. Это на 1,6% выше, чем в первом квартале текущего года. Если сравнивать с 2022 годом, рост впечатляющий — плюс 76%.

Что это значит для покупателей

Разница между регионами огромная. В одних областях квадратный метр стоит в два раза дешевле общероссийского уровня, в других — цена давно перевалила за полмиллиона рублей. Для тех, кто планирует покупку, выбор региона становится всё более решающим фактором, сообщает 56orb.ru.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

