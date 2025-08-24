Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбираем оливковое масло: эти критерии подскажут качество продукта
Автосервисы объяснили назначение металлической бирки с кодом ключа автомобиля
Зебры способны скрещиваться с лошадьми и ослами, образуя гибриды зеброидов
Налоговое давление и реформы: Alko в Финляндии вынужден закрывать магазины
Россиянин описал девушек на пляже Латвии фразой пример красоты
Яркая дверь в прихожей делает минималистичный интерьер выразительнее, говорят дизайнеры
Диетолог Коллингвуд рассказала, что авокадо и греческий йогурт помогут избавиться от живота
Стартап Byfusion превращает пластиковые отходы в строительные блоки
Картофель с годами становится мельче из-за накопления вирусов и болезней

Три приёма, которые превращают ковер в центр уюта, а не в бесполезное пятно на полу

Дизайнеры советует ставить мебель так, чтобы на ковре стояли только передние ножки
3:24
Недвижимость

Ковер в интерьере играет роль не только декоративного акцента, но и важного инструмента зонирования. Он может объединять пространство, добавлять уюта или, напротив, разрушать гармонию, если мебель на нем расставлена неудачно. Чтобы избежать хаоса и добиться баланса, стоит учитывать несколько правил.

Гостиная с ковром и диваном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гостиная с ковром и диваном

Мебель полностью на ковре

Классический приём — расположить мебель целиком на ковре. В этом случае важно, чтобы ковер был достаточно большим и выходил за пределы мебели примерно на 30 сантиметров. Такой подход делает интерьер цельным: диван, кресла и столики оказываются на одной текстильной "платформе", которая визуально собирает зону отдыха.

Этот способ особенно хорош в просторных гостиных, где нужно подчеркнуть масштаб. Большой ковер объединяет предметы в единую композицию и не даёт мебели "расползаться" по комнате.

Ковер как самостоятельный акцент

Другой вариант — разместить мебель вокруг ковра, оставив его свободным. Такой приём уместен, если ковер обладает ярким рисунком или необычной текстурой и сам по себе становится главным акцентом комнаты.

Однако этот метод требует осторожности: если ковер слишком мал, он будет смотреться "потерянным" и создаст ощущение беспорядка. Лучше всего так работают ковры среднего и большого размера, которые могут подчеркнуть зону кофейного столика или стать центром симметричной композиции.

Только передние ножки на ковре

Ещё один практичный способ — ставить на ковер только передние ножки диванов и кресел. Этот приём помогает визуально связать мебель в единую группу, создавая ощущение целостности. Особенно удачно он смотрится в зоне отдыха, где объединяются диван, кресло, журнальный столик и торшер.

Такое решение подходит и для небольших комнат: оно делает композицию аккуратной, но при этом не требует ковра гигантских размеров.

Учет стиля интерьера

  • Современные интерьеры выигрывают от лаконичных решений: большой однотонный ковер с мебелью полностью на нем создаёт минималистичный и гармоничный образ.
  • Классические интерьеры хорошо воспринимают ковры с орнаментами. Здесь можно использовать вариант с частичной постановкой мебели, чтобы не скрывать рисунок.
  • Скандинавский стиль любит светлые ковры и приём с "передними ножками" — так интерьер сохраняет лёгкость.

Практические нюансы

  • Всегда проверяйте пропорции: ковер не должен быть слишком маленьким по отношению к мебели.
  • Если у вас ковёр с длинным ворсом, тяжелая мебель может оставлять глубокие следы. В таком случае лучше использовать ножки с накладками или выбрать другой способ расстановки.
  • Для ковров ярких цветов или с рисунком важно учитывать сочетаемость с обивкой мебели, иначе получится перегруженный интерьер.

Правильное расположение мебели на ковре позволяет подчеркнуть стиль комнаты и сделать её более удобной. Можно выбрать любой из трёх вариантов: полностью на ковре, вокруг него или с частичным заходом ножек. Главное — соблюдать баланс и учитывать размер ковра, чтобы пространство выглядело гармонично и уютно.

Уточнения

Интерье́р — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов
Наука и техника
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов Аудио 
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода
Садоводство, цветоводство
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода Аудио 
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Российский шоу-бизнес
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Радиошумы из космоса становятся громче: человечество готовится услышать чужие цивилизации
Радиошумы из космоса становятся громче: человечество готовится услышать чужие цивилизации
Последние материалы
Выбираем оливковое масло: эти критерии подскажут качество продукта
Автосервисы объяснили назначение металлической бирки с кодом ключа автомобиля
Зебры способны скрещиваться с лошадьми и ослами, образуя гибриды зеброидов
Налоговое давление и реформы: Alko в Финляндии вынужден закрывать магазины
Россиянин описал девушек на пляже Латвии фразой пример красоты
Яркая дверь в прихожей делает минималистичный интерьер выразительнее, говорят дизайнеры
Диетолог Коллингвуд рассказала, что авокадо и греческий йогурт помогут избавиться от живота
Стартап Byfusion превращает пластиковые отходы в строительные блоки
Картофель с годами становится мельче из-за накопления вирусов и болезней
Автоэксперты сообщили: электронный стояночный тормоз вытесняет механический в новых автомобилях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.