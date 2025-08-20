Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рацион, вода и режим сна помогают худеть без физических нагрузок
Автомобили с пробегом более 500 тыс. км становятся опасными для эксплуатации
Итальянский эксперт раскрыл главный секрет сыра: какие корки можно есть, а какие опасны
С 1 сентября неработающие пенсионеры начнут получать выплаты с учетом индексаций — эксперт Волкова
10 садовых дел в августе, которые повлияют на урожай в следующем году
Туристы проводят уикенд в Нардо с пляжем Сант-Исидоро и прогулками по городу
Врачи: контроль давления и холестерина помогает предотвратить инфаркт
Вилла Цицерона: в Байях найдены остатки древней бани
Петербургская биржа: бензин АИ-92 в России перешагнул отметку в 71 тысячу рублей

Жалюзи, которые спасут вашу кухню от жира и влаги: как выбрать правильно

Для кухни нужно выбирать влагостойкие жалюзи
1:57
Недвижимость

Кухня — это помещение, где текстиль и отделка подвергаются особым испытаниям. Пар, перепады температуры и неизбежные брызги жира делают требования к окнам гораздо выше, чем в спальне или гостиной. Именно поэтому жалюзи для кухни должны быть не только красивыми, но и влагостойкими.

Окно
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Окно

Материал играет решающую роль. Алюминиевые ламели почти идеальны: они не боятся воды и легко отмываются обычным мыльным раствором. Пластиковые модели тоже практичны, но важно выбирать качественный ПВХ без токсичных примесей, иначе при нагревании возможен неприятный запах.

Тканевые римские шторы в кухне уместны только в обеденной зоне. Над плитой они быстро потеряют вид даже при наличии специальной пропитки от влаги и грязи. Для больших окон или зонирования часто используют вертикальные жалюзи из синтетических тканей — они не впитывают запахи и легко моются.

Функциональные преимущества тоже важны. Горизонтальные ламели позволяют точно регулировать световой поток и защищают мебель от выгорания. Рулонные шторы с УФ-защитой сохраняют прохладу в жару, а кассетный механизм предотвращает попадание пыли и жира внутрь.

Современные решения делают управление удобным: автоматизация и электроприводы позволяют открывать жалюзи даже при занятых руках, а магнитные фиксаторы упрощают уход за вертикальными ламелями. При этом уют никто не отменял: дизайнеры советуют сочетать практичные жалюзи с лёгкими шторами, чтобы кухня выглядела не только функциональной, но и гостеприимной.

Главное — учитывать расположение окна относительно плиты и мойки. Влагостойкость жалюзи становится не просто плюсом, а залогом долговечности и комфорта на кухне.

Уточнения

Жалюзи́ (фр. jalousie — «ревность») — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей. Ламели могут быть неподвижными или поворачиваться вокруг своей оси для регулирования световых и воздушных потоков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно
Домашние животные
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно Аудио 
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Итальянский эксперт раскрыл главный секрет сыра: какие корки можно есть, а какие опасны
С 1 сентября неработающие пенсионеры начнут получать выплаты с учетом индексаций — эксперт Волкова
10 садовых дел в августе, которые повлияют на урожай в следующем году
Туристы проводят уикенд в Нардо с пляжем Сант-Исидоро и прогулками по городу
Врачи: контроль давления и холестерина помогает предотвратить инфаркт
Вилла Цицерона: в Байях найдены остатки древней бани
Для кухни нужно выбирать влагостойкие жалюзи
Петербургская биржа: бензин АИ-92 в России перешагнул отметку в 71 тысячу рублей
Бьюти-соки: новый способ заботы о коже, который обещает сияние и молодость без сложного ухода
Певец Шура показал, как выглядел в юности на заре своей сценической карьеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.