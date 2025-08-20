Жалюзи, которые спасут вашу кухню от жира и влаги: как выбрать правильно

Для кухни нужно выбирать влагостойкие жалюзи

Кухня — это помещение, где текстиль и отделка подвергаются особым испытаниям. Пар, перепады температуры и неизбежные брызги жира делают требования к окнам гораздо выше, чем в спальне или гостиной. Именно поэтому жалюзи для кухни должны быть не только красивыми, но и влагостойкими.

Материал играет решающую роль. Алюминиевые ламели почти идеальны: они не боятся воды и легко отмываются обычным мыльным раствором. Пластиковые модели тоже практичны, но важно выбирать качественный ПВХ без токсичных примесей, иначе при нагревании возможен неприятный запах.

Тканевые римские шторы в кухне уместны только в обеденной зоне. Над плитой они быстро потеряют вид даже при наличии специальной пропитки от влаги и грязи. Для больших окон или зонирования часто используют вертикальные жалюзи из синтетических тканей — они не впитывают запахи и легко моются.

Функциональные преимущества тоже важны. Горизонтальные ламели позволяют точно регулировать световой поток и защищают мебель от выгорания. Рулонные шторы с УФ-защитой сохраняют прохладу в жару, а кассетный механизм предотвращает попадание пыли и жира внутрь.

Современные решения делают управление удобным: автоматизация и электроприводы позволяют открывать жалюзи даже при занятых руках, а магнитные фиксаторы упрощают уход за вертикальными ламелями. При этом уют никто не отменял: дизайнеры советуют сочетать практичные жалюзи с лёгкими шторами, чтобы кухня выглядела не только функциональной, но и гостеприимной.

Главное — учитывать расположение окна относительно плиты и мойки. Влагостойкость жалюзи становится не просто плюсом, а залогом долговечности и комфорта на кухне.

