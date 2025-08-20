Шарики из фольги в унитазе: хитрый трюк для вашего дома

Шарики из фольги в бачке унитаза помогают экономить воду

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Интернет снова подарил странный бытовой тренд: пользователи соцсетей советуют класть шарики из алюминиевой фольги прямо в бачок унитаза.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeuwre, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Унитаз

Лайфхак обещает экономию воды и даже улучшение гигиены, но эксперты предупреждают: эффект может оказаться обратным.

Принцип прост — фольга занимает место, и в бачок набирается меньше воды. Однако современные унитазы рассчитаны на определённый объём для качественного смыва. Если воды будет меньше, то смывать придётся дважды, а значит, расход вырастет. К тому же фольга может развалиться, попасть в механизм и вызвать поломку.

Некоторые уверяют, что алюминий снижает запахи и налёт, но доказательств этому нет. Более того, со временем фольга может повредить уплотнители и пластиковые детали.

Эксперты советуют вместо сомнительных трюков выбирать проверенные способы: унитазы с двойным смывом, регулировку поплавка или специальные безопасные контейнеры для бачка. Ещё один рабочий вариант — регулярное обслуживание и проверка на протечки.

На первый взгляд шарики из фольги кажутся гениальным лайфхаком, но на деле это скорее риск для сантехники, чем реальная экономия.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.